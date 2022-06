La caída de las ‘cripto’

Ha sido un año de vértigo para los tenedores de criptomonedas, una tecnología monetaria de vanguardia que aún resulta confusa no solo para la gente común y corriente, sino incluso para algunos profesionales de las finanzas. En las últimas semanas, las principales criptodivisas se han desplomado, llevándose con ellas los ahorros de muchas personas.

En términos simples, las criptomonedas son un activo digital. No están almacenadas en las bóvedas de los bancos, sino como unos y ceros en bases de datos en la nube: en el llamado ‘blockchain’. Hace rato que el dinero existe de forma digital, por supuesto, por eso podemos hacer transacciones electrónicas desde un datáfono o un celular. Pero esas transacciones se hacen con monedas emitidas por bancos centrales, como el peso o el dólar. La diferencia es que las criptomonedas no cuentan con el respaldo de esas entidades, sino que son creadas y transadas sin la supervisión de un banco o un Estado.



Esto, que para muchos suena irresponsable, se consideró inicialmente una de las fortalezas de las criptodivisas. Les permitirían a personas de todo el mundo hacer transacciones entre ellas libremente, sin comisiones bancarias y demás costos asociados al sistema financiero. También servirían como resguardo contra la inflación en países con política monetaria imprudente. Pero la falta de regulación y la alta volatilidad de las ‘cripto’ atrajeron a especuladores, estafadores e inversionistas temerarios, que han hecho del mercado una rueda de ruleta instalada sobre un vagón de montaña rusa.



La tecnología no tiene la culpa, sino el mal uso de la misma, por lo que no se debe condenar desde ya la posibilidad de que las criptomonedas y el ‘blockchain’ jueguen un papel importante en el sistema financiero global. Pero la ciudadanía debe tener en cuenta que el de las criptodivisas es un mercado desregulado y peligroso. Y los gobiernos del mundo deben avanzar sin demora en una normativa que proteja a los inversionistas de los depredadores.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.co