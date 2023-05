Salvar los árboles

Está demostrado que mientras más verde tengan las ciudades, mejor es la calidad de vida. Contar con árboles abundantes es importante para la reducción del ruido, la calidad del aire y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Luego está el vínculo emocional que las personas establecen con la vegetación, sobre todo los árboles. No se puede menospreciar. Seres vivos, al fin y al cabo, para muchas personas, por suerte, son mucho más que un “individuo arbóreo” como ahora se los denomina. Un solo árbol, pero también una especie. Evocan recuerdos, hacen más agradable el día a día y su inmutable presencia incluso permite fantasear con retornos al pasado.

Todo lo anterior para enfatizar en lo importante que es para Bogotá actuar frente a los factores que hoy amenazan cuatro especies arbóreas que hacen parte de la historia de la ciudad. Los foráneos pero no por ello menos entrañables urapanes, el caucho sabanero, el falso pimiento y el sauce llorón. Como lo explicó un artículo publicado el domingo en este diario, las plagas, el aumento de la temperatura promedio de la ciudad y la mala calidad del aire han causado tanto el deterioro como la muerte de muchos de estos árboles.

Contra el cambio climático, que aquí se manifiesta en una ciudad más calurosa, es poco lo que la gente y la Administración pueden hacer con efectos concretos en la solución de este problema. En cambio, ante los otros dos factores es posible seguir avanzando en la reducción de emisiones contaminantes tanto en vehículos como en empresas y en la respuesta del Jardín Botánico frente a las plagas. Lo hace interviniendo los árboles en estado más grave y monitoreando lo que ocurre para, a través de la ciencia, buscar la mejor forma de mantener a raya las amenazas. Que estos dos esfuerzos no cesen y que cuenten con todo el respaldo. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que no hay bogotano o bogotana que no respalde esta noble causa. Todos los habitantes de Bogotá deben sumarse a esta noble causa.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com