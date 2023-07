Unas elecciones cruciales

En medio de la siempre nutrida agenda noticiosa del país, no se puede pasar por alto la obligación de prestarle mayor atención al más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), “sobre los obstáculos y fenómenos que pueden afectar la transparencia, seguridad, libertad y ejercicio efectivo del derecho a elegir y ser elegido en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna”, de cara a las elecciones de autoridades locales del próximo 29 de octubre.

El panorama no pinta bien. Los datos que contiene el documento son preocupantes y obligan a tomar medidas concretas y verificables, pues lo que está en juego no es poca cosa. En líneas generales muestran un evidente deterioro de las condiciones de seguridad necesarias para que los comicios se adelanten sin interferencia de los violentos en las zonas donde hay presencia de grupos armados. También dejan claro que el riesgo es cada vez mayor para quienes, desde los liderazgos que ejercen en sus comunidades, aspiran a ocupar cargos públicos. Esta inquietante realidad también está plasmada en el informe que reveló esta semana la Misión de Verificación de la ONU que monitorea la implementación del acuerdo con las Farc y que expone cómo los líderes sociales, tanto como los integrantes de minorías y grupos étnicos, siguen en la mira de los armados, con cifras de asesinatos que, por desgracia, se mantienen en los mismos niveles del anterior periodo monitoreado e, incluso, tienden a aumentar antes que a disminuir.

De vuelta con el informe de la MOE, sus números son los más altos de los últimos cuatro periodos electorales. Da cuenta de 320 hechos de violencia en los primeros siete meses del calendario electoral, mientras que hace cuatro años, en el mismo periodo se registraron 233. Los registros de amenazas a quienes ejercen liderazgos en sus comunidades se dispararon en un 61,8 % con relación a 2019; la violencia letal –asesinato de líderes y lideresas– también ha crecido en esta misma comparación: 16,7 %. Hay un indicador que enciende alarmas: el de acciones violentas y amedrentamientos de grupos armados ilegales. Las primeras pasaron de 232 hace cuatro años a 531, y los segundos, de 108 a 237. La situación es particularmente grave en Cauca, Antioquia, Nariño, Valle, Cesar y Santander, donde se concentran el 41,9 % de los hechos reportados y el 46 % de los asesinatos.

Otro frente que deja preocupaciones es el de los posibles delitos electorales. En tal sentido, la MOE alertó esta semana sobre las altas tasas de inscripción de cédulas –1,7 veces superior a la nacional– en Guainía, Meta, Chocó, Guaviare y Vaupés. Así mismo, se refirió al caso puntual de doce municipios con las tasas más altas de todo el país, situación atípica que obliga a las autoridades a mirar con lupa lo que allí ocurre y despejar dudas acerca de eventuales conductas ilegales que afecten los procesos electorales.

Ante estos desafíos, el Gobierno tiene la obligación de emplearse a fondo para garantizar no solo que en las zonas donde la situación de orden público es más inestable se puedan llevar a cabo los comicios el 29 de octubre, sino que en los meses previos los aspirantes puedan adelantar sus campañas con tranquilidad y que la gente no sea sometida a presiones indebidas para apoyar a uno u otro candidato. En este sentido, como lo señala la MOE en su informe, la premisa debe ser que el levantamiento o traslado de un puesto de votación sea la última opción, aquella a la que se recurra únicamente después de agotar todos los esfuerzos posibles. Es, como lo dice el documento, verdaderamente inadmisible que a falta de cuatro meses se escuchen pronunciamientos oficiales –luego matizados– respecto a que en algunas regiones no se podrán llevar a cabo las elecciones.

Está claro que en el nuevo escenario de violencia que se vive en el país luego del fin de las Farc, el poder local es clave para los actores armados. Al tiempo que buscan ejercer control sobre la población de los lugares en los que actúan por la vía coercitiva, también pretenden tener en su órbita a los gobernantes locales para no solo consolidar su dominio, sino para proceder a esquilmar el erario.

El Gobierno debe saber, entonces, que en estas elecciones está obligado a enviar el mensaje correcto a la ciudadanía. Y este es que por más dificultades que existan en materia de seguridad, el derecho a elegir y a ser elegido, libremente, sin interferencias de ningún tipo, no está en riesgo y que el Estado tiene plena capacidad de garantizarlo. Los acercamientos y diálogos en marcha con diferentes grupos armados ilegales no pueden llevar a la Fuerza Pública a descuidar sus tareas de control territorial, ni su obligación de frenar las estrategias criminales que buscan manipular a los votantes.

Hay que hacer el llamado desde ya, pues es clave que el proceso de inscripción de candidaturas que está por comenzar se dé con plena transparencia y sin interferencias de grupos criminales. Queda claro lo importante que es garantizar que este proceso sea un éxito. Hay muchas cosas en juego. Entre ellas, la estabilidad de un pilar de la democracia.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com