El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio (TM), sigue siendo el medio más importante y demandado por la ciudadanía. Pese a las críticas que suelen hacérsele –algunas justificadas y otras, no tanto–, no cabe duda de que se trata de un modelo que hubiera podido tener mejor suerte si sucesivos gobiernos no lo hubiesen dejado a la deriva, tanto en términos de cobertura como de atención y calidad del servicio.

Con el correr de los años, y no obstante muchos esfuerzos, los dolores de cabeza persisten: los colados, el vandalismo, la invasión de ventas informales en estaciones y puentes de acceso, además de la inseguridad, son los principales generadores de la percepción negativa que algunos mantienen sobre el sistema. El homicidio de una persona, el pasado 30 de diciembre en una de las estaciones del centro (no se sabe si por robo o por intolerancia), puso de nuevo los focos en TransMilenio. Gracias a las cámaras de vigilancia, las autoridades andan en búsqueda del agresor.

Este hecho, sin embargo, se suma a otros de igual gravedad sucedidos en meses recientes. Según cifras de la misma Secretaría de Seguridad, los hurtos se incrementaron en un 135 por ciento en el 2022. Es una pésima noticia si se tiene en cuenta que la Alcaldía ha implementado estrategias para evitar que cosas así ocurran. Diariamente, las nuevas tecnologías y la colaboración ciudadana permiten a la Policía detener personas sospechosas, identificar a responsables de hechos delictivos, detectar acciones que atentan contra la estructura del sistema y garantizar la seguridad de los usuarios. Pero ante un homicidio o un hurto masivo, todo esto pasa a un segundo plano. Los robos saltaron de 2.859 a 6.733 casos entre enero y diciembre pasado, lo cual es vergonzoso.

A las medidas de autoridad hay que añadirles el componente de cultura ciudadana, más difícil y complejo de aplicar

Y aquí hay que regresar a lo que se explicaba al comienzo: mientras TransMilenio siga adoleciendo de males como los colados, el vandalismo y la falta de cultura ciudadana, muy difícilmente podrán superarse los problemas y volver a los tiempos en que los buses articulados eran un símbolo para la ciudad. TransMilenio sigue siendo un referente clave de lo que es Bogotá, por tanto, cualquier situación anómala que se presente repercute en el estado de ánimo de la gente y genera un malestar adicional al gobierno distrital.

Para ser justos, hay acciones que se deben valorar y respaldar: ayudan a paliar la situación la llegada de más policías –especialmente para vigilar el sistema–, la detección de las 50 estaciones más críticas y en las que se priorizarán medidas de seguridad, los cambios en algunas puertas y torniquetes. Pero claramente no es suficiente.

A las medidas de autoridad hay que añadirles el componente de cultura ciudadana. Más difícil y complejo de aplicar, pero al que no se puede renunciar. Un modelo para seguir es lo que sucede con TransMiCable. Allí no solo hubo apropiación ciudadana, sino que existe un constante ejercicio de pedagogía con respecto al buen uso del sistema y a los beneficios que este irradia a la comunidad. Claro, son modelos distintos, pero hermanados a la hora de prestar el mismo servicio. Es momento de que TransMilenio y la Alcaldía muestren una estrategia en este sentido.

