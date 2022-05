Otro gran desafío global

Cada vez más hechos le dan la razón a Naciones Unidas, que de tiempo atrás viene ubicando la migración forzada entre los principales desafíos para la humanidad. Y detrás de la inmensa mayoría de ellos, historias de vida marcadas por el desarraigo y la exclusión.

Sea en la frontera entre Ucrania y Polonia, en la de Colombia y Venezuela, en el límite que separa a México y Estados Unidos o en el mar Mediterráneo que hay que navegar para llegar a Europa desde África, el drama de quienes parten de un territorio en el que tienen muchas raíces pero ningún futuro es el mismo. A sabiendas de que el camino hacia el lugar en donde piensan establecerse es lo más cercano a un calvario, o a veces la muerte, la ilusión de hallar condiciones más dignas de existencia para ellos y sus familias es suficiente para arriesgarse. Y es que buena parte de quienes abandonan sus hogares lo hacen contra su voluntad, parados frente al dilema de partir o morir. Muchos con rumbo a otros países, otros dentro de su misma nación, lo cierto es que viene creciendo la cifra de quienes se encuentran en esta angustiosa situación. Es paradójico que en el 2021 muchas personas tuvieron que aplazar sus viajes por las restricciones de la pandemia, mientras que la cifra de refugiados –84 millones en todo el planeta– fue la más alta de la historia, superando las de 2019 y 2020 según registros de la ONU.



Las historias trágicas conocidas recientemente, ocurridas en el borde que separa a Estados Unidos de México, han servido para añadirle rostros de colombianos a esta dura realidad: la de Claudia Marcela Peña, la madre que murió de hambre y sed en el desierto junto a su hija de once años; la de Juan Carlos Rivera, que pereció al caer luego de saltar el muro fronterizo, y la de Jonathan Betancourt, quien se ahogó en el río Bravo cuando intentaba cruzarlo con su familia. Los estragos de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia de covid-19 se suman ahora a los ya conocidos factores del azote del crimen organizado y los desastres naturales en Centroamérica como causas del aumento del flujo de personas y familias enteras que llegan a México pensando en cruzar la frontera a como dé lugar.



El final de la vigencia del polémico título 42 –que rige desde el gobierno de Donald Trump y permite la deportación inmediata de quienes cruzan la frontera de forma ilegal– el próximo 23 de mayo ha generado gran expectativa entre los que quieren llegar al país del norte, por lo que se cuentan por miles quienes esperan del lado mexicano que llegue esta fecha para iniciar una travesía marcada por los sufrimientos, las vejaciones y el enorme riesgo de estar por varios días en manos del crimen organizado encarnado en los llamados coyotes. Lejos de disminuir, el fenómeno va en aumento en esta parte del mundo, como ocurre en otros lugares.

Y las respuestas de los gobiernos para quienes llegan a sus áreas fronterizas no siempre tienen lo humanitario como prioridad. El caso de las polémicas intenciones expresadas por los gobiernos del Reino Unido y de Dinamarca de pagarles a países como Ruanda por recibir a quienes han intentado pedir asilo en su territorio recuerda también que junto con las actitudes de acogida y apoyo –y Colombia tiene autoridad moral para hablar por cómo ha cobijado a los migrantes venezolanos– coexisten las que le dan al problema un tratamiento en el que la dignidad humana pareciera ser simplemente una variable entre tantas. Porque si bien, reiteramos, hay que rescatar y aplaudir a quienes ven la migración como una oportunidad de encuentro y acogida humanitaria, de enriquecer a un grupo humano a través de la apuesta por la diversidad y de impulsar el crecimiento económico, también hay que lamentar que sean similares en tantos países receptores de migrantes las posturas reacias a su llegada por parte de la opinión. Rechazo que algunos líderes capitalizan con políticas en menor o mayor medida xenófobas. Siendo esta, y siempre habrá que recordarlo, la peor forma posible de abordar el problema. Nada la justifica.



Y es que si algo está claro es que estos flujos de personas en busca de mejor futuro marcarán el siglo XXI. Actuar sobre sus causas es imperativo para los gobiernos, incluidos los receptores. Fortalecer las instituciones y las democracias, jamás perder de vista que se trata de seres humanos vulnerables, entender que hay que hacer todo lo posible para detener el calentamiento global causante de la crisis climática –una de las principales causas– y no escatimar recursos en las tareas de mitigación y adaptación son cada vez más deberes de todos los Estados. Aquí no queda más alternativa que la integración, el trabajo coordinado y armónico entre naciones. Está claro que los muros y pretender aislarse frente a un desafío global ineludible son, en el mejor de los casos, peligrosos paños de agua tibia.



EDITORIAL

