Lecciones de un episodio

La sorpresiva noticia de un cese del fuego bilateral acordado con los cinco grupos armados ilegales –los principales responsables de la violencia en el país–, anunciada por el presidente Gustavo Petro a minutos de terminar el 2022, tuvo horas después un giro inesperado cuando la guerrilla del Eln negó públicamente haber llegado a tal acuerdo con el equipo de Paz del Gobierno.

Es una situación lamentable. Significa que la guerrilla seguirá, al menos por ahora, manteniendo activo su aparato criminal, que es responsable de muertes, amenazas y violaciones de los derechos humanos en departamentos como Arauca, Chocó, Cauca y Nariño.

El episodio constituye también un campanazo sobre la responsabilidad con la que todos los funcionarios públicos, empezando por el Presidente, deben manejar los delicados temas de la paz. Un campo en el que no hay lugar para las improvisaciones, las zonas grises y las interpretaciones que, por bien intencionadas que puedan ser, acaban minando la credibilidad de procesos de negociación. Cuando no la del propio jefe del Estado y el Gobierno.

Como se ha escrito aquí reiteradamente, en el propósito de alcanzar la paz, que es además un mandato constitucional, el Presidente de la República debe contar con el respaldo de todos los colombianos. En efecto, después de casi 60 años de escenarios de violencia cada vez más degradados por la disputa de las rentas del narcotráfico, es imperativo para cualquier gobierno avanzar en el camino de silenciar los fusiles. Esto, sin perjuicio del deber de hacer valer el orden constitucional ni de la prerrogativa de aplicar toda la fuerza legítima del Estado con aquellas organizaciones que persisten en la violencia y la ilegalidad.

Desde el inicio de su administración el presidente Gustavo Petro anunció la implementación de su política de ‘Paz total’, que, no exenta de polémicas, abrió frentes de negociación con el Eln, las disidencias de las antiguas Farc y desertores del acuerdo firmado con esa guerrilla, el ‘clan del Golfo’ (que se presenta como Autodefensas Gaitanistas) y otras bandas dedicadas al narcotráfico.

Por esta vía el jefe de Estado anunció un cese bilateral del fuego que empezó a regir el pasado 1.º de enero y que, en principio, durará seis meses. En ese acuerdo, no obstante la versión inicial del Presidente, no ha entrado el Eln. Y aunque el desmentido de la guerrilla cayó mal en el círculo presidencial, lo cierto es que el propio jefe de la delegación de Gobierno en el proceso, Otty Patiño, había afirmado apenas días atrás que el tema del cese del fuego no se había tocado con los elenos en la primera ronda de diálogos, que se cumplió en diciembre en Venezuela.

También se han venido conociendo algunas decisiones del Ejecutivo sobre el alcance de las negociaciones. Así, las disidencias de ‘Iván Márquez’, que traicionaron el proceso de paz firmado con las Farc, no recibirían en principio tratamiento político sino de sometimiento a la justicia. No debería ser de otra forma.

Se trata de una tarea de enorme responsabilidad que exige que el Ejecutivo tome todas las previsiones para evitar que los violentos aprovechen para sus propios fines el afán de paz de los colombianos

Y en medio de múltiples expresiones de preocupación por el escenario que se abriría para el narcotráfico por la suspensión de acciones ofensivas del Estado en contra de grupos cuyas finanzas están totalmente ligadas al negocio de la cocaína, se conoce una directriz del Comando de las Fuerzas Militares en la que se ordena a las tropas seguir adelante con todas las operaciones en contra de ese criminal negocio. Son importantes precisiones que deben estar acompañadas de la implementación de claros protocolos de lo que se considera una violación del cese del fuego y del establecimiento de mecanismos de verificación operativos.

En ese sentido, genera inquietud la intención del Gobierno de vincular a las comunidades a esas instancias de verificación del cese bilateral del fuego. No solo por tratarse de una tarea de altísimas complejidad y rigurosidad técnica, sino porque esas comunidades siguen expuestas a la acción de los grupos violentos cuyo comportamiento, en teoría, deberían vigilar. Un verificador susceptible de ser presionado o amenazado difícilmente puede ejercer a carta cabal semejante responsabilidad.

El Presidente tiene las facultades para impulsar su proyecto de ‘Paz total’, y sin duda el mejor escenario para el país sería que todos los grupos criminales desarmaran sus aparatos de muerte como producto de las negociaciones. Pero se trata de una tarea de enorme responsabilidad que exige que el Ejecutivo tome todas las previsiones para evitar que, como ha ocurrido en el pasado, los delincuentes aprovechen para sus propios fines el afán de paz de todos los colombianos.

Sería más que oportuno escuchar a los que lograron sacar adelante procesos tan complejos como los que llevaron, con aciertos y errores, a la desmovilización de los ‘paras’ y de las Farc. Avanzar con pies de plomo, corregir las fallas que pueden dar ventajas innecesarias a los violentos y acudir a la prudencia en lo que está por venir es un paso necesario en este intrincado camino.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com