El arranque de Petro

Un sol radiante, una multitud en la plaza de Bolívar y un conjunto de gestos y símbolos, comenzando por la espada del Libertador, marcaron la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de la República.

De diferentes maneras, con múltiples alusiones el mandatario envió claros mensajes sobre lo que será el cariz de su gobierno. El primero de un presidente de izquierda en la historia del país. Como es habitual, primero vino la intervención del presidente del Senado, Roy Barreras, en la que se refirió, de forma oportuna, a cómo el Legislativo debe enfrentar en estos cuatro años la difícil tarea de tramitar unas reformas que respondan a las promesas de cambio, pero sin poner en riesgo la institucionalidad.



A su turno, el discurso del nuevo mandatario fue en clave de unidad, lo que es una buena señal, como positivo es también que su enfoque fue hacia el futuro, más allá de algunas alusiones de carácter histórico. Hay que darle especial realce a lo dicho por Petro en relación con la necesidad de que el país avance hacia un porvenir en el que abundan los desafíos, logrando consensos básicos a través del diálogo. Buen tono, del que el país estará atento y demandante. No menos importante fue la inclusión en el decálogo que expuso del estricto respeto a la Constitución, elemento clave para poder alcanzar estos puntos de unión mínimos y, sobre todo, para salvaguardar la fortaleza de nuestras instituciones. Claves también la promesa de que no habrá impuestos confiscatorios y su insistencia en la importancia de que la sociedad genere riqueza “trabajando y produciendo”.

Llamaron también la atención dos puntos de su intervención con los que pretende un liderazgo más allá de nuestras fronteras FACEBOOK

TWITTER

La paz tendrá, sin duda, un eje central en este gobierno. Hay que subrayar la manera como instó a todos los grupos violentos a dejar las armas como prerrequisito inamovible para lograr su objetivo de alcanzar una “paz total”. Será fundamental en ese camino garantizar que no haya impunidad y poner en el centro los reclamos de las víctimas. Sus anuncios sobre un nuevo rol de la Fuerza Pública en campos como el del agro y la salud, así como el de apelar a los organismos de inteligencia para luchar contra la corrupción, generaron interés, pero sin duda requerirán de mayor desarrollo.



Pero Petro no se quedó solo en Colombia. Llamaron la atención dos puntos de su intervención con los que pretende alcanzar un liderazgo más allá de nuestras fronteras. El primero, el dirigido al continente para comenzar a forjar un camino alternativo para afrontar el desafío que representa el narcotráfico que no pase necesariamente por el prohibicionismo. El segundo, la propuesta al Fondo Monetario Internacional para que los países puedan convertir su deuda externa en presupuesto para luchar contra el cambio climático. En esta materia fue enfático en que el país consolide un liderazgo que incluya consecución de más recursos para proteger la Amazonia, hoy en serio peligro.



Comenzó así un gobierno que reconoce el tamaño de los desafíos, entre ellos el de superar la división del país, como lo admitió el nuevo gobernante. Lograrlo dependerá de cómo se materialicen la voluntad de diálogo e inclusión expresada ayer y de que, además de mantenerla, los pasos se sigan dando por la senda ya trazada por la Constitución.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com