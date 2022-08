En medio de gran expectativa, y con un marco multitudinario, Gustavo Petro tomará juramento este domingo en la tarde como nuevo presidente de Colombia. Un hecho que entra a la historia por varias de sus características. Esto debido a que se trata no solo del primer jefe de Estado de izquierda en ocupar el solio de Bolívar, sino también del primero en cuyo pasado figura haber hecho parte de una guerrilla, el M-19, que en 1990 entregó sus armas para convertirse en partido político.

Llega Petro a la primera magistratura en un contexto complejo y desafiante. Un panorama en el que coinciden cifras económicas alentadoras en materia de crecimiento y empleo con otras que prenden las alarmas, como es el caso de la inflación, cuyo dato más reciente, revelado esta semana, la ubica en 10,21 por ciento, la más alta registrada en más de 22 años. Al reto de sostener la senda de reactivación económica se suman tanto el delicado balance entre responsabilidad fiscal y grandes expectativas de gasto social como la atención directa a la tarea pendiente de reducir los niveles de pobreza.



Esto en lo relativo a las finanzas y a la política social. Hay otros frentes que también requieren atención y alrededor de los cuales se han tejido amplias expectativas. Encabeza esta lista la seguridad. Tendrán que cristalizarse pronto los anuncios en torno a lo que sería la política de acogimiento de los diferentes grupos armados que, como quedó claro esta semana en Barranquilla, son el azote de varias zonas del país. El macabro plan pistola obliga, así mismo, a mirar con lupa las intenciones del ‘clan del Golfo’ de cara a una posible mesa de negociación rechazando de plano cualquier chantaje. Sea cual sea el camino, debe quedar claro que de ninguna manera se puede llegar a un escenario en el que las víctimas sientan que hubo impunidad. Garantizar la no repetición ha de ser otro inamovible.



En la salud, con un sistema universal en términos de afiliación, el nuevo gobierno tiene el desafío de impulsar al mismo nivel las condiciones de acceso a este vital servicio a toda la población, sobre todo en áreas periféricas. De igual forma, resulta imperativo fortalecer los procesos de atención primaria a todo nivel. El proceso de depuración de las EPS, que ha sido exitoso en el gobierno saliente, debe continuar para permitir que en este segmento permanezcan las más idóneas, sin dejar de lado que no obstante los avances en el Acuerdo de Punto Final las deudas acumuladas del sector se convierten en un factor en contra de la calidad y la oportunidad de una prestación de los servicios.



Quedan otros frentes que también han dado pie a debates acerca de la viabilidad de lo prometido, entre ellos el de la minería, conectado con el de la transición energética, donde se espera que los progresos en este sentido, necesarios, retomen la senda ya avanzada y sepan atenerse a la realidad fiscal. Es de vital importancia que a este ministerio, y a todos los pendientes de titular, lleguen personas de gran conocimiento en el sector.

Lo cierto es que todo lo anunciado deberá concretarse a través de proyectos de ley para tramitarse en el Congreso. Esta será, sin duda, una prueba de fuego para una institución que ha venido de capa caída en términos de imagen ante la opinión y que ahora tiene una inmejorable oportunidad de consolidar el repunte de su favorabilidad, demostrando rigor en el trámite de estos proyectos y disposición real para escuchar todas las voces, lejos de prácticas que, como el famoso pupitrazo, impiden que las leyes sean verdaderamente enriquecidas por aportes de diversas perspectivas. Aquí, frente a los puntos de vista que no coincidan con los del oficialismo y su bancada, el camino lógico es el de la deliberación, no el de la cancelación.



En este contexto, no sobra recalcar que el varias veces mencionado propósito de diálogo nacional, propuesto por el nuevo mandatario desde el día de su elección, ha sido una buena señal que ha coadyuvado a generar un escenario de esperanza ciudadana en torno a la posibilidad de una construcción colectiva, a la cual han concurrido diversos sectores con vocación de contribuir en un marco de respeto democrático e institucional.



Mantener esta senda tiene el potencial de ser el mejor camino para afrontar las discusiones nacionales que requiere el trámite de las profundas reformas anunciadas. Todo en el entendido de que el momento crucial y desafiante que atraviesa Colombia solo puede ser superado mediante decisiones incluyentes y sensatas, en las cuales se materialice ese propósito superior del liderazgo presidencial que no puede ser otro que el de lograr lo mejor para todos sus gobernados, sin distinciones, y con la brújula puesta en la ruta del progreso.



