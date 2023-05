Respeto y mesura

A nadie le conviene la grave fisura que ha surgido entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, y que se ha extendido a la Rama Judicial a raíz de recientes declaraciones del mandatario. Quizás solamente a quienes permanecen al margen de la ley y que saben todo lo que puede beneficiarlos el que no exista una relación de respeto y trabajo armónico entre Presidente y Fiscal.

El primer mandatario está en su derecho, y es su deber, advertirle al ente acusador de situaciones que merecen su atención. La denuncia de Petro que dio origen al rifirrafe, motivada por una publicación periodística, necesita de respuestas de la Fiscalía y el ente ha señalado que trabaja sobre este particular en tanto involucra a uno de sus funcionarios. La polémica creció con la reacción del fiscal Barbosa, quien llamó la atención sobre cómo los trinos del Presidente exponían la identidad de un menor de edad, hijo del fiscal señalado. Fue entonces cuando sobrevino, el viernes en la mañana, la declaración de Petro desde España en la que aseguró, apoyado en una riesgosa y equivocada aplicación del artículo 115 de la Constitución, que su condición de jefe de Estado, de Gobierno y suprema autoridad administrativa lo hacía superior jerárquico y “jefe” del Fiscal.

Con estas palabras el Presidente le ha enviado un mensaje equivocado al país. No solo tal afirmación no es cierta, como lo dejó claro la Corte Suprema ayer al recordar en un comunicado que el Fiscal, como los altos magistrados, no tiene un superior jerárquico, y que los jueces no son subordinados de otro poder del Estado en tanto están sometidos al imperio de la ley, sino que dificulta aún más el necesario objetivo de que la relación entre el jefe del Ejecutivo y la cabeza del ente acusador sea fluida, respetuosa y transparente. Además, con esta declaración, Petro genera una inquietud absolutamente innecesaria sobre su disposición para respetar, como corresponde a quien ejerce su cargo, la independencia de poderes que establece la misma Constitución.

Ante los numerosos y complejos desafíos que hoy enfrentan el país y su Gobierno, el primer mandatario se equivoca al llevar sus controversias a estos extremos. Él es el líder de la nación y como tal debe propender a que las tres ramas del poder público funcionen bajo una misma partitura, pero a sabiendas de la autonomía de la que cada una goza. Sembrar zozobra y animadversión no solo no le corresponde como presidente, sino que termina beneficiando a todos aquellos que necesitan que la institucionalidad muestre fisuras para colarse por entre ellas y sembrar el caos que necesitan para que la criminalidad prospere.

El llamado es simple y contundente: mesura, por favor. Se necesitan de las cabezas de los poderes la sindéresis que permite la convivencia dentro de la diferencia, sostener los disensos respetuosamente –lo que, por cierto, enriquece la democracia– y entendimiento y consensos cuando se trata de defender los mínimos fundamentales del Estado de derecho. Haría bien el mandatario en atender el llamado de la Corte. El país necesita de ese clima de respeto y calma que reivindica la fortaleza de nuestra democracia.

