Las lecciones de Cajicá

Las imágenes que vimos la semana pasada parecían de viejos tiempos o, inclusive, de municipios lejanos donde el Estado lamentablemente se ha demorado tanto en llegar con servicios, digamos en La Guajira o en el profundo Chocó. Pero no, las escenas ocurrían aquí, en el vecino municipio de Cajicá, a menos de 35 kilómetros de Bogotá, donde los habitantes, cansados de la falta de agua potable y de la larga espera de una solución, salían, una vez más, a las calles a protestar y bloquear.

Allí, el 30 por ciento de la población, de unos cien mil habitantes, padece, desde hace largo tiempo, una severa escasez del preciado líquido, que, además, no llega limpio, lo que según dicen ha impactado no solo la calidad de vida de sus habitantes, sino que ya ocasiona afectación en la salud de adultos mayores y de niños. El otro 70 por ciento recibe el servicio en forma intermitente.

Tan delicado es el asunto que el alcalde local, Fabio Ramírez, tuvo que declarar emergencia sanitaria y calamidad pública, medida que le permitiera destinar recursos para realizar obras encaminadas a garantizar el servicio en forma normal y, además, ordenó la suspensión de clases escolares hasta nueva orden.

De los llamados municipios de la Sabana, que se expanden como nieve, pues se han vuelto atractivos como vivienda para los habitantes de la capital que buscan ventajas de movilidad, renovados aires y algo más de tranquilidad –inclusive, como proyectos de inversión– Cajicá es hoy el más afectado. Sin olvidar que el año pasado otros como Madrid, Funza, Chía y Cota afrontaron problemas de suministro de tan invaluable servicio.

Ello quiere decir que seguramente el desarrollo, el atractivo y, últimamente, la misma pandemia de covid-19 le ganaron la mano a la planificación hacia el futuro, sobre todo en que se cuente con acueductos en buen estado y con suficiente capacidad. Es el caso de Cajicá, con tubería muy antigua y donde hoy hay vigentes 2.500 licencias de construcción.

Por suerte hay agua al final del túnel, pues el pasado 2 de febrero el municipio firmó un contrato de suministro de agua con la Empresa de Acueducto de Bogotá, que garantizará el abastecimiento de 90.000 litros por segundo por un año, prorrogable. Y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció la inversión de 25.000 millones para obras de infraestructura, como la construcción de un tanque de almacenamiento de 10.000 metros cúbicos, entre otras.

Es una buena noticia y hay que esperar que todo salga bien. No se trata de que se detenga el progreso, ni el derecho a vivir donde se desee, pero lo de Cajicá tiene que dejar serias lecciones no solo para los municipios de las goteras de Bogotá, sino para los de las demás ciudades del país, que crecen en forma acelerada. Lo primero es saber que se cuenta con suficientes redes de alcantarillado, pues de no hacerlo, en un futuro no lejano podrían venir graves problemas no solo administrativos, sino sociales y de salud pública. Lo tienen que entender así alcaldes, Planeación, constructoras y la propia comunidad, que no deben olvidar que el agua puede ser más importante que la misma vivienda.

