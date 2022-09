Cobarde atentado

El brutal atentado perpetrado con un artefacto explosivo que se cobró la vida de siete policías el viernes pasado en la vía que une a Neiva con el corregimiento de San Luis, Huila, es un hecho cruel y doloroso que merece la más firme condena. Fue un acto inhumano a todas luces. En él perdieron la vida los auxiliares de policía Santiago Gómez Endes, de 18 años de edad; Cristian Ricardo Cubillos Borbón, de 20, y Arles Mauricio Pascuas Figueroa, de 19. Ellos llevaban apenas tres meses en la institución. También murieron los intendentes Luis Alberto Sabi y Wilson Jaír Cuéllar, así como los patrulleros Jhon Fredy Bautista y Duverney Carreño.

Llama la atención que el ataque, a una patrulla que realizaba trabajo social, haya tenido lugar en una zona en la que había reinado la tranquilidad desde la firma de los acuerdos de paz del Teatro Colón, hace ya cinco años. Todo apunta a que los responsables serían disidencias de las Farc, en particular el frente ‘Ismael Ruiz’ y la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’. Ambos grupos hacen parte del llamado ‘Comando Organizador’, que agrupa a varios de estos grupos en el suroccidente del Cauca.



La necesaria condena al ataque debe ir de la mano con una reflexión sobre el camino que le espera a la anunciada ‘paz total’ del actual gobierno. Pone de presente la necesidad de evaluar bien el carácter de las organizaciones que aspiran a recibir los beneficios ya anunciados y hasta qué punto es viable este camino con grupos armados tan profundamente ligados con el negocio del narcotráfico. Esta actividad ilegal es de carácter cada vez más transnacional, por lo que cabe la pregunta de si a estos poderosos carteles realmente les importa la paz en nuestro país o si, más bien, los mueven incentivos estratégicos para consolidar sus negocios.

La paz es un anhelo, pero tras el asesinato de los siete policías es oportuno el llamado del presidente Petro a no bajar la guardia FACEBOOK

TWITTER

De igual forma, hay que volver sobre la necesidad de observar máxima cautela a la hora de anunciar los posibles beneficios que tendrían los grupos que decidan acogerse a la política del Gobierno. Como lo han advertido expertos, existe el riesgo de que grupos que no estaban en confrontación con la Fuerza Pública decidan optar por esta vía, con miras a fortalecer su posición en la mesa y a darle un cariz más político a su causa. Es necesario, urgente, que el Ejecutivo les exija a todos estos actores abandonar inmediatamente la violencia y el asedio, tanto a uniformados como a civiles. Es requisito indispensable para dar inicio a la anunciada negociación. De lo contrario, se corre el grave riesgo de que se produzca un desborde de la violencia que termine generando un clima adverso frente a esta iniciativa.



Lo cierto es que cualquiera que sea el desarrollo que tome la propuesta gubernamental, es fundamental que el país cuente con una Fuerza Pública actuante, a la ofensiva, que se sienta debidamente respaldada tanto por el Gobierno Nacional como por la ciudadanía. La paz es un anhelo del país, pero es oportuno el llamado del presidente Gustavo Petro a no bajar la guardia. De eso se trata, de que los ilegales sientan que ante la fortaleza de las instituciones y su capacidad para arrinconarlos no quede más opción que un diálogo en el que sea el Estado el que lleve la voz cantante.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com