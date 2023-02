Proteger un logro

La instalación de las sesiones extras del Congreso, que tendrá lugar esta semana, ha revivido la discusión en torno a los proyectos que radicará el Gobierno. Se preparan varias reformas, entre ellas una que ha estado en el ojo del huracán, en especial en los últimos días: la de la salud, que, como ninguna otra, impacta de manera directa en toda la población, por lo que cada paso que se dé debe estar lo suficientemente evaluado y discutido, sin absolutismos ni imposiciones.

Por su carácter perfectible, los sistemas sanitarios siempre son susceptibles de transformarse en procesos que deben ir hacia adelante, respetando con juicio los indicadores favorables, mejorando los débiles y anulando los negativos, todo con el fin de garantizar un derecho fundamental y vital como la salud.

Tres décadas de evolución pueden ser suficientes para aterrizar posturas sobre realidades, pero ante todo sobre el rigor que deja la evidencia técnica, científica y de evolución social que el actual sistema ha permitido recoger.

Y si bien hay componentes ideológicos y políticos en este campo, estos no pueden ser superiores a los indicadores marcados en términos de vida y bienestar, y menos pretender que aquí sobren opiniones o se cierre la puerta del debate necesario. Treinta años han permitido hacer acopio de un buen número de expertos sectoriales, que son los llamados a echar mano de los datos, las cifras y las percepciones, para marcar la ruta de una discusión llamada a ser amplia e incluyente. Bienvenidos los ajustes, incluso ciertos cambios de envergadura, pero sin arrojar por la borda lo construido. No se puede prescindir de tajo de un modelo que con todas sus falencias ha significado uno de los principales logros del país en materia de política social en toda su historia y que los colombianos, según encuesta de la Andi revelada esta semana, valoran de forma mayoritariamente positiva. Ese testimonio es valioso.

A falta de conocerse el texto del proyecto, lo hasta ahora esbozado por la ministra Carolina Corcho alimenta temores sobre el paso a un sistema en el que el Estado asumiría los mismos roles que ya tuvo en el pasado en un modelo de gestión que fracasó y tuvo que ser reemplazado por el actual. Es verdad que políticos corruptos han desangrado el actual sistema, desviando recursos para fortalecer sus engranajes clientelares, pero es claro, igualmente, que aterrizar en un escenario en el que el control del presupuesto destinado a la salud –más de $ 50 billones– termine en manos más políticas que técnicas y sin un control riguroso que evite despilfarros –como lo advirtió el ministro de Educación, Alejandro Gaviria– supondría, además, que el riesgo de malversaciones y desfalcos crezca exponencialmente. Ese camino ya se transitó.

Y así como inquieta esta perspectiva, preocupa aún más la manera como el presidente Gustavo Petro ha trazado el camino hacia este anhelo suyo. Su llamado a “discutir la reforma en las calles”, a falta de conocerse el texto de aquella, tiende a desconocer de tajo la ruta que para una reforma de esta índole dispone nuestra democracia bajo el paraguas indispensable de los frenos y contrapesos. Se equivoca el mandatario al asumir que el respaldo que alcanzó en las urnas implica un salvoconducto para llevar a la práctica cualquier iniciativa de cuño presidencial. Por más que nuestro régimen tenga tintes presidencialistas, su diseño institucional garantiza un equilibrio de poderes para evitar desafueros. Contrapesos que en este caso se concretan en el rol de un Congreso elegido democráticamente al examinar con detenimiento y rigor el proyecto, atendiendo su deber de representar los intereses de quienes los eligieron, y evitando cualquier apetito burocrático. Los congresistas deben estar a la altura de esta gran responsabilidad.

Hay que valorar como positivo el propósito del Gobierno de que los colombianos cuenten con un mejor sistema de salud. Pero se transita hacia el peor de los escenarios sin la deliberación técnica necesaria, que no es la de la algarabía instrumentalizada en las calles, y omitiendo las observaciones que emanan tanto de la oposición como de los expertos y del mismo gabinete. Es buen momento para que desde el Ejecutivo se refrende ese discurso de atender el diálogo que muestra en otros frentes. Hay que evitar el riesgo de terminar en un escenario peor que el actual, y con el agravante de sacudir –ojalá no resquebrajar– los cimientos de nuestro ordenamiento democrático. Los planteamientos del ministro Gaviria y de otras voces relevantes, como las de los expresidentes Gaviria y Uribe, son líneas que no se pueden desdeñar. El Gobierno debe verlos como aportes serios para buscar entre todos una reforma por el bien colectivo.

Por eso, el llamado debe ser a los congresistas, a los líderes políticos y a la sociedad civil para que esta iniciativa pase por los tamices debidos de la democracia representativa bajo la premisa de que partir de cero y destruir lo existente es tan perjudicial como pensar que todo es perfecto e inamovible.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com

