Región y campaña

Después de varias décadas, el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 02 del 22 de julio de 2020, que dio luz verde a la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Más conocida como Bogotá Región. El empeño de la Administración Distrital, el departamento y el Gobierno Nacional hizo posible que la iniciativa saliera avante, pese a múltiples cuestionamientos y dudas que generó en su momento. Hoy es una realidad, si bien aún faltan varias cosas por consolidar, empezando por quién será su titular.

La creación de esta figura permite, palabras más, palabras menos, diseñar y poner en marcha políticas públicas entre Bogotá y Cundinamarca que posibiliten atender las demandas que exigen los 12 millones de personas que habitan el nuevo ente territorial.

La interdependencia existente entre una y otra región fue lo que motivó a sacar adelante la iniciativa. La cercanía de una veintena de municipios, varios de ellos conectados con Bogotá; problemas afines, como la movilidad, la seguridad y el acceso a múltiples servicios, y el suministro de alimentos, la provisión de agua o la protección del medioambiente son causas comunes que hay que atender de manera armónica.

Como lo hemos señalado aquí mismo en varias oportunidades, el hecho de que más del 30 por ciento de la población que habita Sabana Centro sea oriunda de Bogotá confirma la enorme necesidad de aunar esfuerzos sin que ello signifique ventajas para nadie, pero teniendo claras las características, competencias y el papel preponderante de cada territorio. Una vez aprobada la ley, tanto el Concejo de Bogotá como la Asamblea departamental avalaron la integración. Y varios municipios se han ido anexando, previa autorización de sus propios cabildos. La Corte Constitucional, por su parte, avaló la iniciativa que pone fin a más de medio siglo de búsqueda por consolidar una región que hoy representa más de la cuarta parte del PIB nacional.

Por todo lo anterior, no deja de llamar la atención que el tema esté en boga de cara a la campaña por alcaldías y por la gobernación del departamento. Preocupa que la mayoría, si no todos los aspirantes a estos cargos, se estén declarando enemigos acérrimos de la integración o hagan vagos reparos a su implementación.

No resulta aconsejable que en aras de conseguir votos, los candidatos a regir los destinos de sus municipios o del departamento, caigan en tergiversaciones, exageraciones o en afirmaciones sin sustento alrededor de la región metropolitana. Como bandera política, el tema seduce y se presta para aupar a las masas, pero el resultado podría golpear todos los esfuerzos realizados.

Ahora bien, no quiere esto decir que no se puedan plantear ajustes o hacer reparos puntuales a su implementación, máxime cuando no se ha elegido su cabeza. Pero volver a la discusión bizantina sobre la conveniencia o no, a los celos regionales o al discurso de quién es más ventajoso en esta relación, habiendo tantos otros temas comunes que abordar, podría ser contraproducente. Bienvenido el debate, bienvenida la campaña, pero sin perder de vista que Bogotá y Cundinamarca tienen hoy más desafíos para resolver juntos que diferencias irreconciliables. Los candidatos lo saben.

