Llegar a la verdad

El escándalo con el que comenzó la semana, a consecuencia de la revelación de que una antigua empleada doméstica de la entonces jefa de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, había sido sometida a una prueba de polígrafo por un caso de robo evolucionó a lo largo de esta y terminó en una nueva y no menos grave crisis para el Gobierno.

A un ritmo frenético se fueron conociendo nuevas informaciones que han ido dejando claro lo complejo de su trasescena. Fue así como después surgió el nombre del embajador en Caracas, Armando Benedetti, para quien en el pasado había laborado Marelbys Meza, la mencionada exniñera de Sarabia, y con quien él habría tenido diferencias por un suceso similar. Se supo, además, que días antes de que el episodio se hiciera público Meza se desplazó a Caracas en aviones privados de empresarios barranquilleros, al parecer cercanos al funcionario diplomático. Ante el revuelo, el exsenador salió a la palestra y dejó ver un evidente distanciamiento con Sarabia, quien fue por algún tiempo su asistente. En sus declaraciones dejó abierto el interrogante sobre una posible interceptación de las comunicaciones de Meza.

Todo escaló cuando el fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que el teléfono de Meza, así como el de otra mujer que ha trabajado como empleada en la casa de Sarabia, había sido objeto de una interceptación ilegal. Esta acción se llevó a cabo con el ropaje falso de una operación contra un cabecilla del ‘clan del Golfo’.

Esta revelación llevó el suceso a otro nivel. A uno muy grave, en la medida en que revive viejos fantasmas, toca dolorosas fibras. Son varios, por desgracia, los episodios en los que agentes del Estado se han extralimitado en sus funciones para irrumpir sin la debida autorización legal en la privacidad de las personas, como ha ocurrido ya en el pasado, que la tecnología de los cuerpos de seguridad termina sirviendo a opacos intereses de terceros. Cada vez que esto sucede, tras los golpes de pecho, la rodada de cabezas, las reformas que se emprenden y la apertura de investigaciones viene la promesa de que será la última vez. Se le reitera a la ciudadanía, desconcertada y decepcionada, que esto es intolerable y que de ninguna manera volverá a ocurrir. Pero volvió a pasar, con el consabido daño, muy serio, a la credibilidad y la confianza de la gente hacia las instituciones involucradas.

Luego de salir esto a la luz pública, el Gobierno salió a rechazar con contundencia lo ocurrido. El presidente Gustavo Petro, víctima en el pasado de chuzadas, dijo que se trata de una flagrante violación de los derechos humanos, señaló que su administración no ordena interceptaciones ilegales y relevó de sus cargos a Sarabia y Benedetti con el argumento de que no era conveniente su permanencia mientras avanzan las investigaciones. En medio de las complejas circunstancias, hay que decir que no le quedaba otra alternativa al mandatario que prescindir de dos de sus funcionarios más cercanos.

La transparencia y no hacer conjeturas hasta que culminen las investigaciones son fundamentales en este momento. En especial porque la pregunta más importante por resolver es quién dio la orden. Y por eso hay que destacar que va en el camino correcto la voz del ministro de Defensa, también víctima hace varios años de interceptaciones ilegales, pidiendo respuesta a ese interrogante.

La justicia debe actuar y ojalá que muy pronto se establezca la verdad de lo que pasó. Quedan, en todo caso, muchos desafíos abiertos, entre ellos la urgencia de evaluar la manera como están funcionando los protocolos y los controles internos de los aparatos de seguridad e inteligencia vitales para el país. Además de la honda preocupación de constatar cómo ante una situación así emergen roces y choques entre instituciones que deben dar ejemplo de trabajo coordinado en busca de garantizar el cumplimiento de la ley.

Por lo pronto, mientras la justicia actúa, urge un llamado a la prudencia en las declaraciones de todos los actores: no le sirve a lo delicado del caso que haya manifestaciones que vayan más allá de algo que ya de por sí es muy preocupante y que tendrá consecuencias que trascienden la coyuntura política del momento. Actuar con serenidad, sin renunciar a la mano firme y a las medidas drásticas a las que haya lugar, siempre será una ruta adecuada que fortalece la institucionalidad. Es importante, además, que el Estado tome correctivos urgentes para cerrar el boquete en los organismos de seguridad por el que esta vez se colaron las órdenes de interceptación. Esta anomalía ya había ocurrido en el pasado y no se subsanó. El país no puede permitirse que esta práctica que golpea directamente las garantías democráticas de sus ciudadanos permanezca inmune a los escándalos. Y para lograrlo, hallar la verdad es el primer paso.

