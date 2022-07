Este domingo se llevó a cabo en varias ciudades del país la marcha del Orgullo LGBTIQ, una manifestación tan necesaria como justa, cuya convocatoria es un recuerdo anual no solo de los avances logrados por esta población en materia de derechos, que no son pocos, sino de los retos pendientes en áreas como la violencia en su contra y la discriminación. Uno de esos pasos adelante contra la invisibilidad ha sido protagonizado por el Dane, la entidad de las cifras oficiales del Estado.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística ha empezado a publicar mediciones sobre la población LGBT a partir de su Gran Encuesta Integrada de Hogares y su encuesta Pulso Social. Si bien se reconoce la existencia de un subregistro, la organización estadística ha estimado que en Colombia 501.000 personas mayores de 18 años se identifican como lesbianas, gais, bisexuales o transexuales, y el 85 por ciento de ellas habitan en centros urbanos. Una cifra que, como se advirtió, se queda pequeña, pero que es un primer paso para caracterizar socialmente a quienes se reconocen abiertamente como parte de este grupo.



Desafortunadamente, la discriminación se percibe en diversos campos, incluido el empleo. Según el más reciente reporte del mercado laboral del Dane, con corte de mayo pasado la tasa de desempleo de este grupo poblacional alcanzó el 15,7 por ciento, 3,4 puntos porcentuales más alta que la registrada para la población no LGBT. Aunque con mayor desocupación, la encuesta Pulso Social reportó que la población LGBT mayor de 18 años es, en promedio, varios puntos porcentuales más educada que la no LGBT.

Hay que hacer un llamado de alerta sobre la discriminación, las amenazas, los abusos y la inaceptable violencia contra los LGBT FACEBOOK

Estas mediciones son un aporte importante para las garantías de la igualdad. Empezar a contar con tales estadísticas debe contribuir al diseño y la implementación de mejores políticas públicas que atiendan a la garantía de los derechos sociales y económicos de esta población vulnerable. Es cierto que faltan muchos temas por incluir y datos por recabar, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Al igual que los esfuerzos sobre población campesina, migrantes y población en discapacidad, el paso del Dane brinda una luz necesaria que debe alimentar las iniciativas del Ejecutivo para mejorar la calidad de la vida cotidiana de todas las minorías.



Lo anterior no sustituye el llamado de alerta permanente en lo concerniente a la discriminación, las amenazas, los abusos y la inaceptable violencia contra los LGBT. Los datos de asesinatos por causa de la orientación sexual son impresionantes. Según Colombia Diversa, en 2021 se registraron 208 muertes por estas agresiones homofóbicas. Y datos de la Red Comunitaria Trans dan cuenta de que en la semana entre el 19 y el 25 de junio fueron asesinadas 11 mujeres trans.



Lo dicho. Hay que reconocer avances constitucionales. En Colombia se ha recorrido un buen trecho en la dirección correcta, pero aún falta mucho para eliminar brechas y prejuicios en materia de igualdad, de respeto y de que todos entendamos que la diferencia de orientación sexual es una condición libre, que fortalece la diversidad de la ciudadanía moderna y democrática. En este contexto, la única consigna posible es contra la estigmatización, la violencia y la agresión. Garantizar ese objetivo es el mejor camino para lograr una sociedad más pacífica y tolerante.



