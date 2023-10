El mensaje de las urnas

Con excepciones que no pueden pasarse por alto, y deben condenarse, hay que destacar como positivo el que la jornada electoral de ayer haya transcurrido de forma tranquila. Los hechos que antecedieron la cita en las urnas en relación con la dificultad para que la Fuerza Pública llevara el material electoral y garantizara la seguridad en puntos críticos donde hacen presencia los grupos armados habían abierto no pocos interrogantes. Por fortuna, para bien de la democracia, la gran mayoría del país pudo votar en paz.

Es lamentable lo ocurrido en Gamarra (Cesar), donde una asonada destruyó la sede de la Registraduría y dejó una funcionaria muerta; en Santiago (Putumayo), en Ricaurte (Nariño) y en Barrancas y Conejo (La Guajira), donde por diferentes motivos la jornada tuvo que suspenderse. Anoche había desórdenes en otros tres municipios tras el cierre de las urnas. Las autoridades tendrán que actuar, castigar a los responsables y tomar correctivos.

Dicho esto, se debe destacar que en el resto del país las elecciones se desarrollaron en calma. El Ejecutivo se anotó aquí un importante logro y de esta forma fue posible darle una necesaria bocanada de aire fresco en un momento crucial a nuestra democracia. La Registraduría, pieza fundamental de este engranaje, también se lució, pasó la página de los contratiempos de las pasadas elecciones legislativas y dejó un punto alto al entregar prontamente los resultados, en particular los de las contiendas de alcaldes y gobernadores.

El Legislativo tampoco puede darse el lujo de darle la espalda al mensaje expresado ayer en los puestos de votación FACEBOOK

TWITTER

Resultados que en este frente traen un mensaje contundente para el actual gobierno. La victoria de candidatos ajenos al Pacto Histórico en las principales ciudades, comenzando por Bogotá, y departamentos reconfigura el mapa político del país de cara a los tres años que le restan a la administración de Gustavo Petro.

Es de esperarse que el Ejecutivo tome nota del mensaje que estos resultados traen consigo y le apueste a la conciliación, antes que a la radicalización. El balón queda hoy en la cancha del Presidente, de quien se espera que sepa darle a su gobierno un rumbo más compatible con los vientos que hoy soplan entre la ciudadanía y cuya dirección quedaron plasmados en los resultados de ayer. Diálogo, deliberación y concertación, comenzando por el anunciado gran acuerdo nacional, es lo que hoy requiere Colombia. Como lo expresó el nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán –quien alcanzó un triunfo amplio– en su discurso de anoche, en el que el mensaje al presidente Petro fue el de trabajar en equipo en temas tan sensibles como la seguridad y el metro. Nada mejor para el país, para los nuevos gobernantes y para el actual gobierno nacional que poder encontrar una armonía que se refleje en los avances que la gente pide a gritos en los asuntos que hoy más agobian.

Vientos que, por último, también deben sentirse no muy lejos de la Casa de Nariño, en el Capitolio. En momentos en que se discuten reformas cruciales para la cotidianidad de la gente, los parlamentarios no pueden seguir, algunos, en la tónica de velar por sus propios intereses y desempeñar su labor legislativa guiados, no todos, por lo que los cálculos les indican. Se trata, en resumen, de no darle la espalda a lo que hoy se siente en el país.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com