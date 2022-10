Según la hipótesis más extendida, hace 66 millones de años un asteroide colisionó contra la Tierra en la actual península de Yucatán. El impactó desencadenó una serie de cataclismos –tsunamis, vientos huracanados y el oscurecimiento de la atmósfera por la polvareda– que extinguió gran parte de la vida en el planeta. Así llegaron a su fin el periodo Cretácico y el imperio de sus habitantes más conocidos, los dinosaurios.

Aunque los impactos de objetos espaciales de gran envergadura son poco probables, uno solo bastaría para borrar del mapa una gran ciudad o incluso para exterminar la civilización humana. La pregunta de qué hacer en caso de que se detecte una roca en curso de colisión con la Tierra está lejos, quizá, de las preocupaciones cotidianas de la gente, pero sus catastróficas consecuencias han inquietado por décadas a científicos como el desaparecido Stephen Hawking.

El cine ha explotado el potencial dramático del tema en películas como ‘Impacto profundo’, ‘Armageddon’ y ‘No miren arriba’. Y ciertamente hasta ahora la posibilidad de hacer algo para evitar un impacto pertenecía al mundo de la ficción. Pero eso acaba de cambiar gracias a una nave de la Nasa llamada Dart (sigla en inglés de Double Asteroid Redirection Test), enviada al espacio a chocarse contra un asteroide llamado Dimorfo con el fin de cambiar su trayectoria.

Dimorfo no se dirige hacia la Tierra, solo ha servido de conejillo de Indias en este gran experimento a escala cósmica, con toda seguridad el mayor plan de prevención de desastres jamás concebido. Y el choque en cuestión no fue un tosco estrellón como el de un accidente vehicular, sino un golpe de precisión, como el de un experto jugador de carambola. La idea es tener la capacidad de alterar la trayectoria de un asteroide apenas lo necesario para corregir su posible rumbo devastador. No sabremos sino hasta en unos días, cuando se hagan las observaciones necesarias, si Dart cumplió su cometido. Crucemos los dedos. Nunca se apostó tanto en un tiro de billar.

