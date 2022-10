Lecciones de una tragedia

Estamos en un mundo donde la tragedia y la muerte surgen como hierba mala. Espanta la contabilidad de los decesos. Ante este panorama se necesitan con urgencia puntos de distracción, remansos que suelen hacer bien a la salud mental colectiva. Pero ahora resulta que también allí ronda la muerte.

Creíamos que ya eran cosas de la historia desgracias que jamás se pueden repetir, como aquella del Estadio Nacional de Lima, en 1964, con más de 300 muertes. Más recientemente, las del estadio de Heysel, en Bruselas (Bélgica), en la que 97 hinchas murieron aplastados, o la sucedida en 1989, en la semifinal de la copa de Inglaterra, en el estadio de Sheffield, donde había sobrecupo, con 96 víctimas.

Ahora el turno luctuoso fue para Indonesia, donde jugaban el sábado pasado, en el Kanjuruhan Stadium, los equipos Arema FC y Persebaya Surabaya. Pero también jugaba el riesgo en una dimensión alarmante: en este escenario, con una capacidad para 38.000 personas, se calcula que lo colmaban más de 42.000.

El sobrecupo en los grandes escenarios ya es un mal comienzo. Pero además, llegó la bola negra de la moda de invadir las gramillas, cuando el equipo local perdió 2-3 y los hinchas, se habla de unos 3.000, de ambos oncenos invadieron el terreno. Allí se desató la terrible tragedia, pues la policía disparó gases lacrimógenos y se produjo una estampida que dejó 125 personas muertas y 323 heridos.

Hay que lamentar semejante absurdo. Y tiene que servir para extraer lecciones. Es inevitable no ver lo ocurrido en el país asiático a la luz de los dos episodios recientes de invasión de cancha por parte de hinchas en Colombia. Lo ocurrido en Tuluá y en Valledupar en días pasados con más veras debe ser tomado como un campanazo de alerta para la Dimayor, los clubes y las autoridades de cada ciudad donde se juega fútbol profesional. Es necesario revisar a fondo todo lo relativo a la seguridad en los estadios: desde las responsabilidades que atañen a cada actor hasta el manejo del desafío que siempre van a representar las barras en las que no faltan los hinchas violentos. En esta materia han sido muchos los anuncios con relación a la carnetización de los hinchas y a la instalación de cámaras con reconocimiento facial que permitan individualizar a los responsables de desórdenes. Desde hace varios años se viene hablando de esto y no son pocos los pilotos, sin que hoy podamos registrar los avances esperados, en especial en escenarios de ciudades intermedias.

El primer paso es definir pronto y con claridad quién asumirá el costo. Lo segundo es retomar experiencias exitosas de trabajo social con los barristas que han funcionado en el pasado. Hay señales de que el problema otra vez se puede estar saliendo de control, urge actuar a tiempo.

Es hora de revisar a fondo legislación, protocolos y responsabilidades. Preocupa lo que ocurre en las graderías en los partidos con mayor afluencia: las escaleras y las puertas de evacuación con frecuencia no están completamente despejadas. Tener certeza de que todos los estadios están al día en materia de refuerzos estructurales. Que el mayor riesgo en estos escenarios sea la derrota del equipo de los afectos. Nunca, el de perder la vida.

