Un mal mensaje

Desde el balcón de la Casa de Nariño que da a la plaza de Armas, el presidente Gustavo Petro pronunció el lunes pasado un fuerte discurso con motivo del Día del Trabajo. El contexto de la reforma laboral que prepara el Ejecutivo y el que haya sido este el primer día de los trabajadores bajo un gobierno de izquierda le daban a la intervención un carácter especial.

Y las palabras que finalmente pronunció Petro demostraron que tales expectativas eran fundadas. Su intervención trascendió la esfera de los derechos laborales para tocar el tema del conjunto de las reformas que su gobierno pretende sacar adelante en esta primera etapa. Usando figuras retóricas impactantes y no menos desafiantes, el Presidente habló, incluso, de una revolución en caso de que estas iniciativas no prosperen en el Congreso, además de acudir a expresiones peyorativas para descalificar a todas aquellas voces que han sido en mayor o menor grado críticas de su agenda reformista y sembrar prejuicios riesgosos en contra de sectores como el de los empresarios.

Ante el discurso de Gustavo Petro hay que ser claros en lo nocivo que resulta que quien ostenta la dignidad de jefe del Estado y sobre quien recae la responsabilidad de ejercer liderazgo se exprese de una manera y en un tono que apuntan más a dividir que a unir, a provocar –incluso chantajear– que a construir y a avanzar por el camino que traza la democracia.

A Petro le asiste pleno derecho de defender hasta el final las reformas que contienen su visión de la sociedad. Es su responsabilidad con quienes lo eligieron. Pero no puede caer en el error de creer que esta realidad excluye a la que trae consigo su obligación de no pasar por encima de los ciudadanos y ciudadanas que no comulgan con sus propósitos. Al sugerir la calle como alternativa al Congreso, la insurrección como opción ante la deliberación, el mensaje que transmite –así después intente matizarlo al decir que su intención no es cambiar la Constitución– es el de que la democracia y sus valores solo merecen ser abrazados cuando les resultan funcionales a sus planes. Cuando la democracia, a través de sus instituciones y de sus frenos y contrapesos, es la encargada de moderar sus ideales y de abrirles espacio a los de otros sectores, pareciera ser más un estorbo que se puede superar, incluso por las vías de hecho.

Hay que mencionar también, como algo que en nada aporta, las palabras de la vicepresidenta, Francia Márquez, pronunciadas ese mismo día, respaldando a organizaciones en las que militan personas que han cometido graves delitos.

En conclusión, buena parte del país espera del Presidente un tono y una actitud de apertura y concertación como los que mostró el pasado 7 de agosto. Hoy son pocos en Colombia quienes no creen que en campos como la salud, el trabajo y el régimen pensional se necesitan modificaciones y reformas, pero unas que sean concertadas a través de un trámite legislativo transparente, franco y libre de presiones. Flaco favor les hace Petro a la democracia, a la Constitución y a la necesidad de encontrar mínimos comunes en la sociedad al sugerir, así sea solo en el plano retórico, que si los cambios que se hacen no son los que su gobierno quiere, entonces es válida la opción de patear el tablero y buscar un camino por fuera de la institucionalidad para imponerlos. El Presidente es el primer llamado a velar por la democracia y sus instituciones.

