El Informe Final

Tras un monumental trabajo de más de tres años en los que recibió el testimonio de al menos 30.000 víctimas y escuchó –entre muchas otras personas– a exiliados en 24 países, líderes sociales, exmiembros de las Farc, militares retirados y a todos los expresidentes de la República, la Comisión de la Verdad le presentó al país su denominado Informe Final sobre el conflicto armado en Colombia. Es un extenso documento que será complementado en los próximos meses por varios capítulos sobre temas puntuales y que no ha estado exento de polémicas. Disensos entendibles e incluso deseables, como que se trata no de imponer visiones unilaterales sino de generar los debates necesarios para que el país empiece, realmente, a pasar las dolorosas páginas de décadas de violencia.

La Comisión es una de las tres instituciones creadas por el acuerdo de paz con las Farc para contribuir al esclarecimiento y la no repetición de los crímenes cometidos en más de 50 años. Bajo el liderazgo del padre Francisco de Roux, la institución logró romper muchas de las prevenciones de los sectores que legítimamente se opusieron a los términos de la negociación con la guerrilla y convencerlos, empezando por el expresidente Álvaro Uribe, de contribuir con su versión para la construcción del Informe Final. Vale anotar que el gobierno de Iván Duque brindó su respaldo institucional y financiero para el cumplimiento de esta tarea.



En esas casi 1.500 páginas de los tres capítulos ya revelados y en centenares de testimonios de audio, la Comisión de la Verdad retrata muchas de las peores facetas de la violencia, aún hoy alimentada por el narcotráfico, que nos ha acompañado por largos años.



Los relatos y cifras estremecen y abren la discusión sobre lo que hemos vivido. Al menos uno de cada cinco colombianos fue afectado directamente por la intensidad de la confrontación armada; y muchos de ellos, golpeados por distintos hechos victimizantes en diferentes momentos, dice la Comisión. Más de 121.000 desaparecidos, más de 50.000 secuestros en los que, señala el Informe, lo imperante fue la “mercantilización y deshumanización de las víctimas" (el 40 % de ellos, perpetrados por las Farc), y no menos de 2.000 masacres. También subraya la cifra, que ya en el pasado dio origen a controversias, de 6.402 asesinatos fuera de combate cometidos por miembros del Ejército, en lo que se conoce como los ‘falsos positivos’, los más de 30.000 niños y niñas reclutadas, por guerrillas y paramilitares, y los 8 millones de desplazados, que dan cuenta de por qué el conflicto armado que describe el documento es considerado uno de los más degradados en el escenario internacional. Violencias sexuales contra civiles y niños y mujeres combatientes, confinamiento de comunidades enteras a través de la siembra de minas antipersonal y trabajos forzados aparecen en el Informe.

Nueve de cada diez muertos eran civiles. Y, dice el documento, los casos de violaciones e infracciones del Derecho Internacional Humanitario estuvieron dirigidos contra personas y comunidades que, en teoría, debían haber sido respetados en su vida e integridad tanto por los grupos armados ilegales como por el mismo Estado. En el universo de más de 550.000 asesinatos cometidos entre 1985 y 2018, los grupos paramilitares aparecen como los principales victimarios (45 por ciento de las muertes), seguidos por las guerrillas (27 por ciento de los casos) y los agentes estatales (12 por ciento). Sobre un alto número de esos crímenes (un 16 por ciento de los casos), no se conoce un posible responsable.



Algunas de las recomendaciones de los 11 comisionados para garantizar la no repetición han sido cuestionadas por exceder el mandato del acuerdo de paz. Su discusión necesitará de sensatez para evitar errores costosos. Así mismo, no pocos observadores han señalado que la responsabilidad de los actores armados ilegales, en particular de las guerrillas, en las graves violaciones de los derechos humanos y el DIH se ve en varios apartes del documento relativizada frente a la que se les atribuye al Estado y sus agentes. De hecho, el ministro de Defensa se quejó de que el Estado y las Fuerzas Armadas vayan a aparecer ahora como máximos responsables de la violencia. Y en los documentos revelados hasta ahora de la Comisión se echan de menos capítulos claves en la persistencia del conflicto, como el apoyo del régimen de Venezuela a las guerrillas colombianas y el uso de su territorio como retaguardia estratégica para los ilegales, situación que perdura hasta ahora.



La verdad es uno de los pilares de la paz, junto con la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. El Sistema Integral para la Paz ha dado pasos en ese sentido, aunque le falta mucho trecho por recorrer, en especial en materia de castigos y reparación. El Informe, que responde a esa institucionalidad, no puede ser asumido, insistimos, como incontrovertible, sino como una herramienta para generar discusiones inevitables y necesarias, en las que la reflexión crítica y los desacuerdos frente a sus contenidos deben ser tramitados con el espíritu de oír a todos los sectores y de recorrer un camino que garantice la reconciliación.

