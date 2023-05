La huelga de guionistas

Está a punto de cumplirse el primer mes de la huelga del Sindicato de Guionistas de los Estados Unidos: el Writers Guild of America (WGA). No es una protesta sin precedentes. A finales de 2007 se llevó a cabo otro paro en busca de mejores acuerdos para los escritores en la billonaria industria de Hollywood, pero sí es una protesta llena de novedades y de significados que ha contado con respaldos fundamentales tanto en el mundo de los realizadores como en la política. El presidente Biden fue el primero en expresar su apoyo: “Los escritores merecen un trato justo”, dijo. Y el expresidente Obama acaba de lanzar una vehemente defensa de la causa: “Los estudios no existirían si no fuera por los escritores”, declaró.

Los 11.500 miembros del Sindicato le reclaman a la Alianza de los Productores de Cine y Televisión dos cosas fundamentales. La primera: que escribir para las plataformas sea tan rentable como escribir para los canales. La segunda: que la inteligencia artificial, comandada por el famoso ChatGPT, no sea usada para sustituir a los guionistas, sino apenas para tomar las notas que puede tomar e investigar los temas que alcanza a investigar. No son menores los dos asuntos. Tienen que ver con los cambios de estos tiempos vertiginosos. Recuerdan cómo las plataformas han transformado la industria audiovisual, pero también encabezan la reacción de tantos trabajos que parecen estar en riesgo por la irrupción en la vida diaria de la inteligencia artificial.

Decenas de producciones han tenido que ser detenidas o pospuestas por efectos de la huelga. El Sindicato de Actores del mundo audiovisual discute la posibilidad de sumarse a los reclamos. Se ve lejos un acuerdo entre las partes. Y las páginas culturales del mundo entero están atentas a las intervenciones de los escritores renombrados y de los intérpretes admirados que han participado en los plantones de mayo, pues los pulsos que han traído las nuevas tecnologías competen a muchas labores más y son tiempos de repensarse con solidaridad ciertos oficios.

EDITORIAL

