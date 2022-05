Profundizar la democracia

Es claro que todas las citas en las urnas, más si se trata de elegir quién regirá los destinos del país, han generado ansiedad, expectativa y entusiasmo en dosis iguales a lo largo de nuestra historia republicana. No obstante, hay elementos para sostener que estos tres ingredientes han estado por encima de la media histórica en lo que concierne a las elecciones presidenciales que hoy tendrán lugar para saber quién sucederá a Iván Duque o, de no alcanzar ningún aspirante la mitad más uno de los votos, quiénes irán al balotaje el próximo 19 de junio.

El llamado no puede ser otro que el deber de cumplirle a la democracia. Y hay que ser taxativos en que esto no se reduce a depositar el tarjetón en la urna. Implica también una necesaria postura ética en cada ciudadano. En los votantes, desde luego, eligiendo a conciencia un candidato lejos de cualquier interferencia indebida; en los jurados y demás funcionarios de la Organización Electoral, cumpliendo a cabalidad y con total transparencia con su deber y, por último, pero no menos importante, en los aspirantes y sus equipos, mostrando un proceder regido por los más altos estándares éticos, lo que incluye primordialmente el respeto por las reglas de juego.



Y es que el contexto en el que se ha desarrollado esta campaña obliga a recordar los principios básicos de la contienda democrática para acceder al poder. Esto debido al por momentos incesante intercambio de señalamientos y dardos, que relegó, por desgracia, la discusión sobre el contenido de los programas y el examen de la viabilidad de lo prometido a un segundo plano. La Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunciaron el viernes que el “acoso, las amenazas y el alto nivel de violencia han afectado gravemente la libre circulación de ideas”.



Hay que tener presente que, sumados al clima de crispación que se vive, los actuales no han sido días fáciles para el país y para la democracia. El ambiente se ha sacudido en ocasiones violentamente por los vientos huracanados con origen en los sobresaltos de una economía impactada por la pandemia de covid-19, al tiempo que del exterior y de diversas maneras llegan y también estremecen las réplicas de la conmoción que a nivel global ha causado la guerra entre Ucrania y Rusia.

No se puede pasar por alto tampoco la influencia que ejercen en la cotidianidad de algunas zonas del país los grupos armados con niveles de control social y que puede llegar a amenazar el derecho de la ciudadanía a acudir a las urnas en total libertad. Hay que confiar en la capacidad de la Fuerza Pública, tantas veces demostrada, para garantizar la seguridad y la tranquilidad, sobre todo en los municipios con nivel más alto de riesgo.



Mención aparte merece el que sea posible escuchar todavía el eco de los cuestionamientos que desde todas las orillas se le hicieron a la Organización Electoral por las fallas en el proceso electoral del pasado 13 de marzo. Sin duda hay que valorar todo lo hecho por la Registraduría, en particular en las últimas semanas, para subsanar las fallas y para ir un paso adelante previendo y previniendo situaciones que puedan afectar el óptimo desarrollo de la jornada.



Frente a este hecho, hay que ser claros en que las circunstancias particulares de este momento hacen necesario, urgente si se quiere, que todos los actores y en particular los candidatos sepan que, dicho coloquialmente, ‘el palo no está para cucharas’. Esto es, que sepan sopesar el costo que puede tener el cuestionar sin el debido soporte probatorio a la Organización Electoral. Y es que reconocer que la Registraduría ha podido mostrar un desempeño mucho mejor del observado en las tareas a su cargo en las elecciones legislativas de marzo no impide recordar que Colombia cuenta con una institucionalidad en materia electoral que funciona, que ha superado numerosas pruebas en el pasado incorporando aprendizajes a partir de errores y ha sido referente regional por mucho tiempo.



La democracia y todo lo que de ella depende, comenzando por las libertades y derechos –y por este mismo camino la prevalencia del interés general– está en manos de la ciudadanía y de los aspirantes.



Así las cosas, el tradicional llamado a cumplirle a la democracia hoy adquiere ciertos ribetes particulares. Con el voto se decidirá hoy o el próximo 19 de junio el nuevo presidente, pero de cómo se asuma la cita en las urnas, sobre todo de parte de los candidatos, se determinará si la democracia en Colombia se debilita, como nadie quiere, o si se profundiza para así despejar el camino hacia un futuro mejor, construido entre todas y todos.



