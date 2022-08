Una cita clave

La movilidad en ciudades como Bogotá es un tema de vital importancia. Tiene que ver, como lo hemos dicho aquí, con la calidad de vida, la salud, la economía, la empresa, el medioambiente y el desarrollo de la ciudad del futuro. Lo que se haga hoy, lo que se planifique, lo disfrutarán o lo sufrirán las generaciones venideras. Si se hace bien, la capital podrá ser más atractiva y amable, más turística, más productiva. De ese tamaño es la responsabilidad de los gobernantes. Y es plausible y fundamental que el Gobierno Nacional y el Distrital trabajen en armonía.

En ese sentido, la reciente reunión entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aclaró varias cosas frente a las grandes obras de infraestructura que se proyectan para la movilidad de la ciudad. Cabe destacar el compromiso del Gobierno Nacional con los trabajos de la primera línea del metro y su extensión hacia una segunda que ya se está diseñando, lo mismo que el respaldo al Regiotram del Norte. Es decir, se confirma el compromiso del Gobierno central de continuar con la financiación y respaldo a todo lo que ya está contratado. Y esto es buena noticia para Bogotá.



Se deduce de ese encuentro que sobre la carrera 7.ª se mantendrá la idea de un corredor verde con buses ambientalmente amigables. Y lo decimos porque no hubo alusión directa al debate que se había formado sobre la viabilidad de un tranvía en esa emblemática e histórica vía de los bogotanos. O al menos no se ahondó en el mismo.



Son señas que, ciertamente, como lo anotó la alcaldesa, dan tranquilidad. La idea de un tranvía por la 7.ª la intentó sacar adelante el hoy presidente, Gustavo Petro, cuando estuvo al frente de la alcaldía de Bogotá. Por diversas circunstancias, esa iniciativa, ampliamente debatida en su momento, se frustró.

Un tranvía en el norte, aprovechando la red férrea, suena más lógico de cara a tener un modelo ambientalmente aceptable y eficaz FACEBOOK

TWITTER

Recién posesionado, el ministro Reyes declaró, sin embargo, que el Gobierno estaba interesado en evaluar nuevamente el tema del tranvía. Y fue entonces cuando surgieron diversas opiniones sobre el mismo. La mayoría de ellas provenientes de expertos que encuentran serios inconvenientes de carácter técnico: la obra de la 7.ª no está cofinanciada por la Nación, la demanda de pasajeros –y este es un aspecto muy importante– se queda en entredicho, la topografía de la vía no es la más óptima, la frecuencia de los trenes y los costos lo hacen inviable.



Pero todo debate y todo aporte, en términos futuristas y sanos, es respetable. Por ejemplo, apostar por un tranvía en el norte aprovechando la red férrea suena más lógico de cara a tener en la ciudad un modelo ambientalmente aceptable y eficaz para los usuarios.



O pensar, incluso, en recuperar la línea férrea que comunica a Bogotá con Soacha, municipio de más de 500.000 habitantes, millares de ellos que laboran en Bogotá, obra que podrían financiar ambos gobiernos. O más aún, si se quiere ser ambiciosos y las finanzas ayudan, que haya una tercera línea de metro hacia esta localidad.



En fin, discutir todas las alternativas de movilidad siempre será positivo y necesario, lo inconveniente es no nutrir de sensatez y componentes técnicos el futuro de la 7.ª, la cual no merece transitar hacia una nueva frustración.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com