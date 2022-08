Un siglo de Colombiana

Hace cien años, cuando las bebidas gaseosas empezaban a formar parte de las rutinas, apareció la Colombiana. Celebrar semejante aniversario es celebrar un empeño de un siglo, claro, pero también caer en la cuenta de cierta vocación de esta cultura a hallar lo propio –el lema de la bebida sigue siendo ‘la nuestra’– en medio de las ideas y los relatos y los productos que todo el tiempo están llegando de afuera. De 1921 a hoy la Colombiana ha sabido responderles a los giros de la historia y las transformaciones de la sociedad, y si produce orgullo es porque es un buen ejemplo de que el país ha vivido cercado por los problemas, pero también ha sabido salir adelante.

Para resaltar esa fuerza, e ir en contravía de la tendencia a desconocer las grandes bellezas y los grandes talentos que se han dado en esta tierra, Colombiana no solo ha logrado, durante cien años, ser una gaseosa que no se parece a ninguna, sino un patrocinador fundamental de nuestros grandes ciclistas, nuestros mejores equipos de fútbol, nuestros principales cantantes. Su respaldo no ha sido una adhesión irreflexiva a lo que sucede en este territorio, sino un aporte a una causa nada fácil de alcanzar: la superación del desdén ante lo que conseguimos, el reconocimiento, en todos los niveles, de los hallazgos que se han dado y se dan en el país.



Colombiana, una de las bebidas que se producen en las numerosas fábricas de Postobón, ha llegado en veinte presentaciones hasta estos días, sigue siendo reclamada por cientos de miles de consumidores mensuales y, con las versiones de rigor para quienes buscan evitar el azúcar y las calorías, se ha mostrado especialmente dispuesta a abrirse paso entre las nuevas generaciones. Ver la evolución de sus avisos publicitarios, siempre conscientes de estar defendiendo una invención de esas que poco se dan, es ser testigo de un producto que ha sobrevivido al paso de un siglo: Colombiana ha sabido ir tomando la forma de los tiempos con una gracia que se da en este país.



EDITORIAL

