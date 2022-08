Sobre la extradición

En medio de los anuncios que se han dado en las últimas semanas en relación con las políticas del nuevo gobierno en temas cruciales como la seguridad y la lucha contra las bandas criminales, que han abierto varios frentes de discusión, llamó la atención el del propio presidente Gustavo Petro, refiriéndose a la extradición. Dijo el mandatario que “el narcotraficante que negocie con el Estado y se comprometa a dejar definitivamente el narcotráfico no se extraditará”.

Una declaración que, de entrada, marca un giro profundo en la forma como esta herramienta se ha utilizado desde que una reforma constitucional la revivió en diciembre de 1997, tras su prohibición en el texto original de la carta política de 1991. Y abre también serios interrogantes que necesitan ser despejados con respecto a cómo sería su implementación.



No sobra recordar que en todo este tiempo ha sido la piedra angular de la estrategia conjunta de Estados Unidos y Colombia para enfrentar el crimen organizado derivado del narcotráfico, que es el enemigo común. Y su uso dentro de dicha estrategia ha sido siempre concertado entre autoridades de ambos países, a sabiendas de que se trata de un arma temida por los delincuentes, aunque esto ha variado con el paso de los años.



Por lo pronto, frente al escenario que se abre ante esta posibilidad, hay que hacer un llamado claro para que cualquier modificación de la extradición sea acordada entre las correspondientes instancias de ambas naciones. Y esto bien puede incluir, desde luego, una quizás necesaria revisión del mecanismo. Sobre todo a la luz de los no pocos casos recientes en los que los narcos extraditados han logrado acuerdos con la justicia estadounidense en los que consiguen pasar pocos años tras las rejas a cambio de entregar cuantiosos bienes. Dichos arreglos tienen el grave problema de que pasan por alto la necesidad de reparar a sus víctimas en Colombia, además de enviar un mensaje ambivalente a quienes siguen en el delito y a la misma ciudadanía.



Con todo, hay que tener presente algo clave en esta discusión: en las cárceles del país del norte se logra que los grandes capos se aíslen de sus redes criminales, lo cual evita que sigan delinquiendo aun estando tras las rejas, lo que es muy frecuente con los jefes de estructuras delictivas privados de la libertad en las cárceles colombianas. Estos se valen de la fragilidad de nuestro sistema penitenciario, en el que a causa de la corrupción se suele impedir el necesario aislamiento de los reclusos. Que los más peligrosos cabecillas de bandas del narcotráfico, haciendo eventual uso de esta gabela, permanezcan en pabellones donde no se va a poder garantizar que no continúen delinquiendo puede ir en contra de la seguridad nacional, además de enviar una señal equivocada, tanto a criminales como a víctimas.

Ante esta realidad, en un tema tan fundamental, el camino no puede ser otro que el del diálogo constructivo entre Bogotá y Washington. Aquí se tiene que partir del hecho, fuera de discusión, de que la cooperación judicial con Estados Unidos es vital para la lucha contra un enemigo que es común y de enorme tamaño. Como lo propuso la embajada de Estados Unidos en Bogotá, para que la propuesta presidencial tenga el efecto esperado, esta debe tener una fase previa de análisis, con participación de funcionarios del Departamento de Justicia del país del norte, actor indispensable. Y lo es porque la envergadura de la amenaza criminal lo hace obligatorio.



Así mismo, y como ya se ha dicho en relación con otros anuncios similares, es fundamental que estos hagan parte de una estrategia robusta que contemple todas las implicaciones que acarrean y que evite consecuencias desfavorables. Sobre todo aquellas que, reiteramos, puedan ir en contravía de los derechos de las víctimas. Propuestas como esta tienen que articularse con otras fórmulas, y todas deben tener una hoja de ruta clara con filtros muy severos y un marco muy estricto para que no se conviertan en un perverso incentivo para delinquir a sabiendas de que luego se puede negociar y para asegurar que quienes se acojan realmente abandonan la delincuencia, entregan información para desarticular sus redes, no se quedan con sus fortunas ilícitas y les responden a quienes sufrieron con sus acciones.



Este es un asunto crucial, sin duda. Y estamos ante una propuesta audaz cuanto delicada del primer mandatario, planteada, desde luego, con la intención de buscar soluciones a uno de los problemas más graves y costosos en vidas, en orden público y dramas sociales. Pero cualquier paso debe ser firme y concertado con el principal socio del país en la lucha contra la mafia, pues se está ante un enemigo poderoso, lleno de artimañas y con tentáculos internacionales al que, sin bien se le pueden ofrecer caminos de sometimiento, no hay que dejar de combatirlo.



EDITORIAL

