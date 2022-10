Encarar el invierno

Así como en ocasiones los pronósticos más pesimistas no se cumplen y gracias a ello se siente un alivio, con la actual ola invernal viene ocurriendo lo contrario. Desde mediados de año, con la primera ola de lluvias en el país, el Ideam pronosticó que la segunda temporada de precipitaciones sería particularmente intensa debido al bien conocido fenómeno de la Niña, consecuencia del enfriamiento de las aguas superficiales de algunas zonas del océano Pacífico.

Y, por desgracia, tal como se avizoró, estas últimas semanas han estado pasadas por agua en buena parte del país, en particular en las regiones Andina y Caribe. De acuerdo con el Ideam, las mediciones de las precipitaciones en varios departamentos han mostrado valores de un 30 por ciento por encima de lo normal para esta época, mientras que en puntos específicos de la geografía, dicho aumento ha sido hasta del 70 por ciento.

Que tal cantidad de agua caiga en un territorio copa la capacidad de los suelos de absorberla, así como de los sistemas de drenaje y de captación de aguas lluvias en zonas urbanas. Esto por no mencionar la tragedia que es para los agricultores que sus cultivos terminen inundados, como ya ha ocurrido en zonas del Cesar, Tolima, Santander y Boyacá. En el primero de estos departamentos, la situación ha sido especialmente crítica en Bosconia, donde fue necesario declarar calamidad pública, murió un menor indígena y se registran alrededor de 4.500 familias afectadas. La vía que comunica la costa Atlántica con el interior del país también se vio por momentos interrumpida.

La crisis por el agua a raudales está lejos de terminar. Para el próximo mes

el cálculo es de lluvias 40 % por encima del promedio FACEBOOK

TWITTER

Se debe sumar a tal situación lo que sucede en zonas frías como Bogotá, donde los aguaceros implican cambios bruscos de temperatura que son causantes de enfermedades respiratorias que generan más congestión de la usual en los servicios de urgencia. El panorama es preocupante. En todo el país, el invierno ya ha causado 202 muertes –121 más que en el 2021– y más de 600 alertas por deslizamientos. Y la crisis por el agua a raudales está lejos de terminar. Para el próximo mes el cálculo es de lluvias 40 % por encima del promedio histórico para este mes.

Cuando aún no habían comenzado los torrenciales aguaceros, el actual gobierno llegó incluso a contemplar la posibilidad de declarar una emergencia económica para hacerle frente a la contingencia, idea que por el momento permanece archivada. Quizás este no sea el camino indicado, pero es claro que este desafío no puede enfrentarse sumando los esfuerzos que buenamente hacen los entes municipales y departamentales. La afectación de las lluvias a la infraestructura y los cultivos –sin dejar de lado las tragedias con pérdidas humanas– obligan a que el Gobierno Nacional coordine una respuesta unificada a la emergencia que permita reaccionar rápido cuando ocurre un hecho catastrófico, brindar apoyo a quienes lo han perdido todo –casas, pertenencias, cosechas– y, lo más importante, identificar las zonas donde es mayor el riesgo para actuar antes y salvar vidas. Es clave, por último, que estos esfuerzos no sean aislados y de ellos se extraigan lecciones, pues los inviernos con lluvias en cantidades anormales serán la nueva normalidad.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com