Entendimiento indispensable

Dos piezas claves del engranaje que permite a una sociedad avanzar son el sector empresarial y el Gobierno. Que logren, valga la redundancia, engranar es fundamental para cada una de ellas y para el progreso colectivo, al menos en un orden social y político como el que nuestro Estado de derecho establece. Lo que implica también el reconocimiento y respeto a la autonomía de cada una.

Por las consecuencias que a la larga trae para el país, más que por cualquier otra razón, no deja de preocupar que el actual gobierno y el sector productivo experimenten escenas públicas de desencuentros. Es importante, y en esto hay que ser claros, que el Gobierno trabaje de la mano con quienes generan empleo y permiten con su actividad económica que existan los recursos para generar bienestar a través de las políticas sociales.

El primero de ellos tuvo lugar hace más de una semana, con la decisión, sin precedente reciente, del primer mandatario de no asistir al acto de clausura del congreso anual de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), celebrado en Cartagena. Sin mayores explicaciones y sin consideración de la expectativa natural que su presencia generaba entre los participantes en el evento, la Casa de Nariño a última hora adujo, para justificar la ausencia, un cambio en la agenda presidencial. En este espacio se tenía previsto, entre otros, un encuentro en el que los industriales, en un marco de diálogo y, por supuesto, de respeto, le plantearían inquietudes al Presidente. Un trino del mandatario en el que hace alusión a la reacción que tuvo en este mismo foro la intervención del fiscal general, Francisco Barbosa, fue asumido como señal de una posible razón de su decisión de ausentarse. Sobra recordar, al respecto, que el liderazgo de un gobernante, por mandato constitucional, necesariamente tiene que estar por encima de las diferencias y los roces propios de un sistema de gobierno con separación de poderes.

Aun así, este episodio tuvo un matiz: la expectativa por la reunión programada entre el Consejo Gremial Nacional y el jefe del Estado para el jueves pasado. Había esperanza de que el intercambio que no se produjo en la capital de Bolívar se diera en la Casa de Nariño. Desafortunadamente, no fue así. Debido a la decisión presidencial de cancelar la totalidad de su agenda ese día, la reunión terminó siendo reprogramada para el próximo martes. Es de esperarse que esta vez dicho encuentro pueda efectuarse y se evite una nueva incertidumbre.

Por último, el Gobierno radicó ante el Congreso esta semana también su segundo proyecto de reforma laboral, en cuyos pasos previos de concertación los gremios de empresarios, fundamentales en la generación del empleo, no fueron convocados a una discusión activa y constructiva, a tono con los mensajes de acuerdo nacional que había enviado el Ejecutivo en las últimas semanas.

En medio de ese panorama se debe reconocer que hay miembros del gabinete que han mostrado disposición al diálogo. De cara a la necesidad de un plan de choque ante la desaceleración económica, esa es una actitud responsable que debe traducirse en una hoja de ruta, construida a varias manos.

El empresariado no es ajeno a las demandas de cambio económico y social y se ha mostrado con la disposición de contribuir al diseño de esas reformas. Es un actor crucial para las transformaciones

Así, pues, la cita programada para el martes ofrece la oportunidad tanto para el Gobierno Nacional como para los representantes del sector privado de pasar la página de estos recientes desencuentros. El momento que atraviesa la nación –caracterizado por grandes desafíos en materia de reactivación de la economía y de recuperación de la seguridad territorial– amerita el pronto restablecimiento de los espacios de diálogo y de la confianza.

La disponibilidad de los empresarios para avanzar en la construcción de un “Acuerdo Nacional” no ha dejado de ser reiterada en cada difícil coyuntura. A las preocupaciones sobre el rumbo económico y la seguridad, el sector privado añade la necesaria discusión técnica, responsable y sin señalamientos ideológicos, del paquete de reformas que promueve el Ejecutivo. Aún hay tiempo para que estas iniciativas legislativas cuenten con los aportes de los gremios de la producción.

El empresariado nacional no es ajeno a las demandas de cambio económico y social y se ha mostrado con la disposición de contribuir al diseño de esas reformas. El Gobierno debe ser consciente de que el sector privado constituye un actor crucial para la adopción de esas transformaciones. La Casa de Nariño y los empresarios no tienen que estar de acuerdo en todo, incluso hace parte de la democracia que tengan sus diferencias. Pero el diálogo y la comunicación no pueden perderse, así como los espacios tanto para expresar esas distancias como para sellar con acuerdos las cercanías y los puntos en común. Sale ganando el país.

