Bogotá y Caracas

Siete años después de su cierre, un acto protocolario marcará hoy la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, que consta de 2.219 kilómetros. De esta manera se da un paso más en el propósito del gobierno de Gustavo Petro de restablecer plenamente el vínculo binacional.



Un avance, en todo caso, gradual. En lo que concierne al puente Simón Bolívar, que une a San Antonio del Táchira con Villa del Rosario, Norte de Santander, se comenzará con el paso de una cantidad limitada de vehículos de carga por día.

Para los habitantes de la frontera, hoy expectantes, se trata de una noticia positiva, sin duda. Eran ellos los principales perjudicados de la inexistencia de canal alguno entre Bogotá y el régimen de Nicolás Maduro. La necesidad de un vínculo diplomático para que no fueran los ilegales quienes tomaran el control de una frontera tan activa pocos la discutían. Es enorme la responsabilidad de ambos países con estas comunidades y escaso el margen de error. La decepción puede ser grande, si hay pasos en falso.

Y es que los graves señalamientos de los que es objeto el régimen de Maduro alimentan todo tipo de interrogantes, en la frontera y en el país. Sobre todo en lo relativo a la seguridad. Su tantas veces denunciada cercanía con algunos de los grupos criminales que siembran el terror en la frontera preocupa a muchos. Aquí hay que ser claros en que la reapertura de ninguna manera puede conducir a un aumento de la zozobra de los habitantes.



Por ello, ambos gobiernos tienen que construir mecanismos efectivos de seguridad que garanticen la tranquilidad de la gente. Esto tiene nombre propio: la desarticulación de las estructuras delincuenciales, como fruto de un trabajo conjunto. Ya es posible la coordinación que en el último tiempo no era viable. Es la única opción.

En materia comercial también hay interrogantes. Contrastando con el optimismo del embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, quien aspira a que pronto se logre una balanza comercial de 10.000 millones de dólares, está el realismo de los empresarios.



Muchos todavía lamentan las deudas en dólares que siguen sin pagar, correspondientes a la década pasada. Y es que la reconstrucción de los canales comerciales no será tarea fácil: implica no solo garantizar que los pagos llegarán y no quedarán enredados en las telarañas cambiarias venezolanas, sino que todos los trámites que conlleva el comercio con otro país fluirán sin complicaciones ni nubarrones, y que se contará con los medios logísticos, comenzando por los aéreos y los terrestres.

En conclusión, la expectativa es que esta reanudación de relaciones redunde en beneficio de la gente: de los habitantes de la frontera y de todos aquellos a la larga beneficiados por una economía activa entre dos países llamados a ser grandes aliados comerciales. Y, como lo hemos dicho aquí, que los renovados vínculos no sean patente de corso para el régimen de Maduro.



Esta nueva realidad no puede conducir a que Colombia mire para otro lado frente a las violaciones de los derechos humanos de las que la comunidad internacional señala al Gobierno venezolano. O que desista en el urgente empeño de presionar por la vía diplomática para que “el bravo pueblo” vuelva a vivir en democracia.

