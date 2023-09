Encarar la desaceleración

Cada día es más evidente que la economía colombiana se encuentra en plena desaceleración. Lo muestran los reportes del Dane que se refieren a aquello que los especialistas conocen como los indicadores líderes o los correspondientes a sectores claves como la industria y el comercio, cuyas cifras pasaron de negro a rojo.

Es verdad que una ralentización era de esperar, tras la fuerte recuperación que experimentaron las actividades productivas una vez que la pandemia quedó atrás. Por causa de varios factores que incluyeron políticas de estímulo, Colombia registró el crecimiento más vigoroso entre las naciones de mayor tamaño relativo de América Latina, en el periodo que va de 2019 hasta 2022.

Sin embargo, ese auge también tuvo mucho que ver con un ritmo de inflación que en marzo llegó a su punto más alto de los últimos 23 años al ubicarse por encima del 13 por ciento anual. Para ponerlo en términos técnicos, había un problema de exceso de demanda que se tradujo en reajustes excesivos de precios y que requería de la medicina necesaria.

Dicho remedio no fue otro que el alza en la tasa de interés que administra el Banco de la República, la cual influye directamente sobre el costo del crédito. Siempre que se utiliza el tratamiento, el anhelo es que se produzca un aterrizaje suave del consumo, mientras se moderan las alzas. Lamentablemente las cosas no han salido del todo bien. En el frente inflacionario no se ha presentado una corrección de la magnitud esperada, con lo cual está por verse si para diciembre será posible volver a un dígito y así hacer menos empinada la cuesta de enero, cuando suben el salario mínimo, al igual que múltiples bienes y servicios.

No menos inquietante es lo que pasa con la marcha de los negocios. Numerosos sectores señalan que hay caídas grandes en las ventas, así como un deterioro en los indicadores de cartera. Para colmo de males, la inversión en proyectos productivos muestra una contracción que debería preocupar a las autoridades económicas.

Ante lo ocurrido, numerosos analistas han solicitado la puesta en marcha de planes de choque para darle aire a la demanda interna. Lo usual es que segmentos como la construcción de infraestructura o de vivienda, cuyos encadenamientos influyen sobre la marcha de las manufacturas o el empleo, tiendan a ser los privilegiados. Lamentablemente, más allá de unas pocas declaraciones, no parece haber en el Gobierno ningún sentido de urgencia sobre un deterioro que amenaza con volverse serio. En cambio, las presiones se han dirigido al Emisor para que este comience a bajar los intereses, con la idea de que así vendrá la reactivación.

No obstante, creer que todo se solucionaría si este accede a los llamados hechos puede volverse una ilusión. El motivo es que se requieren medidas que impulsen la confianza, al igual que estrategias contracíclicas que brillan por su ausencia y más en una administración cuyos índices de ejecución presupuestal continúan rezagados.

Por el bien de los colombianos, hay que reaccionar. Como lo señaló el Dane la semana pasada, la pobreza disminuyó de manera importante en 2022, pero ese logro podría reversarse si una economía que tuvo un desempeño estelar no logra salir pronto de sus problemas actuales.

EDITORIAL

