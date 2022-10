Ojo con la extorsión

Es necesario que las autoridades no bajen la guardia frente a lo que viene ocurriendo con la extorsión en el país. Se trata de un delito silencioso del cual no siempre dan cuenta las estadísticas, pues son muchas las personas que lo padecen y no se deciden, por temor casi siempre, a presentar denuncia formal ante las autoridades.

Un reciente informe de este diario da cuenta de cómo se viene extendiendo esta conducta criminal en la capital, afectando pequeños negocios, ciudadanos el común y, también, a los más vulnerables. Una realidad que contrasta con los casos de denuncia, que indican una disminución de un 7,2 por ciento, al comparar los periodos de enero a septiembre del 2021 con el de este año.

En todo caso, la preocupación persiste no solo en Bogotá. En Barranquilla, los cobros por parte de grupos delincuenciales a conductores del transporte público son un verdadero azote que ha llevado a este gremio a realizar varios ceses de actividades exigiendo soluciones. Las quejas se presentan en todo el país y es impresionante el repertorio de modalidades de los delincuentes. Aquí puede incluirse a los préstamos gota a gota, en manos, muchas veces, de organizaciones poco apegadas a la ley que se aprovechan infamemente de personas con necesidades, muchas veces mujeres.

Es claro también que en varios lugares esta actividad es una más de las que nutren las finanzas de poderosas organizaciones como el ‘clan del Golfo’ o el mismo ‘Tren de Aragua’. Suficientemente identificado está el origen de buena parte de estos cobros: las cárceles. Así mismo, conocedores y estudiosos del crimen organizado han venido advirtiendo sobre cómo la extorsión se extiende silenciosamente generando, mucho más que el narcotráfico o la minería ilegal, zozobra y angustia entre la ciudadanía. Si hay una modalidad criminal que requiera atención sin demora hoy en el país, es esta. Urge una estrategia integral y que parte del conocimiento acumulado de la lucha exitosa que en su momento se libró contra el secuestro.

EDITORIAL

