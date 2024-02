Evitar la incertidumbre

Poco duró la tranquilidad que produjo la firma de un ‘decreto de yerros’ con el que el Ministerio de Hacienda corrigió las irregularidades en el Presupuesto de la Nación de este año y que tenían en vilo 13 billones de pesos de obras de infraestructura. Al principio de esta semana, la cartera de las finanzas públicas publicó para comentarios el borrador de un decreto que le daría poderes al presidente Gustavo Petro para decidir sobre los proyectos de inversión que comprometan vigencias futuras.

La norma en discusión indica que las entidades del Ejecutivo tendrán que solicitar el visto bueno del primer mandatario para “autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales”. En otras palabras, la incertidumbre sobre los recursos para las principales obras de infraestructura del país que se disipó con las correcciones al Presupuesto se revive con este decreto.

Más que ‘errores’, la abierta intención del Gobierno, ratificada posteriormente por el Ministerio de Hacienda, es la renegociación de las vigencias futuras, una de las principales fuentes de financiación de los más ambiciosos proyectos de infraestructura. “El interrogante es: ¿tenemos que cumplir el contrato y entregar los recursos?”, se preguntó el ministro Ricardo Bonilla. “Es hora de revisar hasta dónde podemos reformular algunos elementos de las vigencias futuras donde la obra no se esté construyendo”, añadió.

Este camino que pretende transitar la administración Petro replica las alertas que se dispararon con el escándalo de la elaboración del Presupuesto. En primer lugar, las atribuciones que el borrador de decreto otorga al Presidente de la República afectan la confianza y sostenibilidad que necesitan proyectos de esta naturaleza. La decisión de desembolsar los recursos y en qué montos, es decir, a quién se le paga y con quién se renegocian esos dineros, no debe depender de una discrecionalidad política, sino responder a argumentos técnicos. Ese principio de nuestra arquitectura normativa ha contribuido al funcionamiento institucional y no debería ser puesto en cuestión con mecanismos discutibles jurídicamente.

El actual proceso legal, técnico y financiero del Presupuesto General de la Nación –y específicamente de las vigencias futuras para estas obras– contiene las suficientes instancias, directas y por vía de delegados, en las que el presidente Petro puede intervenir y definir las prioridades de su administración. Otra situación, muy diferente, es desconocer el crucial rol técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Hacienda en garantizar los recursos para la ejecución presupuestal.

Un segundo aspecto toca la importancia de las vigencias futuras como fuente fundamental de financiación de los grandes proyectos de infraestructura. Estos recursos constituyen un respaldo de la Nación que robustece la sostenibilidad financiera de estas obras para la atracción de los inversionistas. El deseo del Gobierno de “renegociar” el desembolso de estos dineros envía un riesgoso mensaje sobre el futuro de estos compromisos económicos. Esto es un golpe directo a la seguridad jurídica y a las reglas del juego bajo las cuales se celebraron estos contratos.

Lo que más conviene a todos es que desde la Jefatura del Estado se contribuya a dar certidumbre regulatoria, que no se dañe la confianza de los sectores productivos y de inversión FACEBOOK

TWITTER

Tercero, el Gobierno justifica esta reformulación de las vigencias futuras bajo la idea de hacer un “ejercicio de priorización” para que ningún recurso “se quede guardado” y que los asignados a los proyectos retrasados puedan ir a otras obras, en otras regiones. No debería olvidar el Ejecutivo que hoy cuenta con las requeridas herramientas para efectuar el monitoreo y el debido seguimiento del avance de estos proyectos, sin necesidad de incurrir en la grave inestabilidad de renegociar caprichosamente estas vigencias.

De hecho, distintos gobiernos han enfrentado esa situación en la que deben respetar los compromisos presupuestales de administraciones anteriores y, al mismo tiempo, diseñar y ejecutar las iniciativas para cumplir con sus promesas. Más aún, el deficiente balance de ejecución refleja las serias dificultades del Gobierno para implementar sus iniciativas. ¿Para qué añadir nuevos pasos subjetivos y discrecionales dentro del Presupuesto que ralentizarán las inversiones?

No se trata, de ninguna manera, de no gobernar, de no ejecutar, de no vigilar. Al contrario. Pero lo que más conviene a todos es que desde la Jefatura del Estado se envié un mensaje de una línea cierta de estabilidad, de manera tal que no se mine la confianza de los sectores productivos y de inversión nacionales y extranjeros. En tal sentido recae sobre el Gobierno Nacional la responsabilidad de brindar certidumbre jurídica, regulatoria y técnica para el despliegue de los proyectos de infraestructura. Por eso, bien haría en revisar el borrador de decreto sobre las vigencias futuras y escuchar con ponderación las voces calificadas de expertos que piden reversarlo. En medio de la urgencia de reactivar la economía, lo que más se requiere son reglas del juego estables y predecibles.

La Casa Editorial EL TIEMPO hace parte de un grupo empresarial que incluye compañías dedicadas a la infraestructura.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com