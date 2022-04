Incertidumbre. Esa es la palabra que quizás mejor defina lo que está sucediendo en este momento en Chile y Perú, países que aunque están transitando caminos políticos e históricos muy diferentes, y se enfrentan a desafíos que tienen orígenes nada comunes, navegan ambos por aguas picadas que no sabemos si los llevarán a buen puerto, mientras la calle no pierde de vista sus movimientos como un factor de presión extra.

El caso chileno tiene en el centro de todas las miradas lo que sucede con el presidente de izquierda Gabriel Boric, que llegó al poder prometiendo un país más igualitario, mejores servicios sociales y frenar lo que en su discurso califica de "abusos neoliberales", pero que a la luz de los sondeos no goza de 'luna de miel', ese periodo de gracia inicial que los pueblos conceden a sus gobernantes mientras despegan.



Según varios estudios de opinión, la aceptación de la gestión del exlíder estudiantil de 36 años, que fue investido el pasado 11 de marzo, ha caído precipitadamente, mucho más rápido que la de sus predecesores. El sondeo de la firma Activa indica que la desaprobación de Boric subió 10 puntos, al 57 por ciento, mientras que el análisis de la consultora Cadem habla de un aumento de 9 puntos porcentuales, para un 50. Cifras de manejo complejo porque, además, arrecian las críticas por contradicciones y algunas salidas en falso de sus ministros y se percibe una desaceleración de la economía, en un ambiente de creciente inflación que no es un mal exclusivo del país, sino de todo el mundo, por la pandemia.

Gabriel Boric no goza de la 'luna de miel' de los nuevos gobernantes. En Perú, la ciudadanía parece marcar una cuenta regresiva sobre Castillo



Es claro que, como apuntan los analistas chilenos, la suerte de Boric dependerá en última medida de cómo salga todo el proceso de la Convención Constituyente que está redactando la carta magna que esperan sepulte la de la dictadura de Augusto Pinochet de los años 80. Pero acá también los sondeos registran datos poco tranquilizadores, al menos de momento, si se tiene en cuenta que el nuevo texto, cuya redacción de un borrador tiene plazo hasta julio, será sometido a un plebiscito. Según el sondeo de Activa, el 37 por ciento rechazaría la nueva Constitución, el 32 la aprobaría, y los indecisos ya suman el 31. Esto con un margen de error del 2,7. Se agota el tiempo y muchos chilenos no perciben avances ni decisiones a la altura de las altísimas expectativas. Lo contrario: lo poco que se ha aprobado genera gran inquietud.



Por los lados del Perú, los ciudadanos parecen marcar una cuenta regresiva sobre en qué momento podría caer el gobierno de Pedro Castillo, ahora que no solo es en el Congreso donde impulsan su vacancia (ya van dos intentos fallidos), sino que se están incrementando las protestas ciudadanas por el alto costo de la vida y los servicios. A lo que se suma el anuncio de que en las elecciones locales de octubre, el exmaestro rural prevé realizar una consulta sobre si los ciudadanos quieren una nueva Constitución, lo que a juicio de analistas se convertirá en una variable más de inestabilidad. Comete el viejo error de pretender que una nueva carta soluciona enquistados problemas de país.



En suma, difícil panorama para los dos presidentes, cuyas ciudadanías e instituciones, por lo visto, no les tendrán mucha paciencia.



EDITORIAL

