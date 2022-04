Combates en La Sierra

Cerca de 1.000 personas han sido desplazadas en los últimos días por enfrentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre ellas hay unos 300 menores de edad. Toda una calamidad humanitaria que había sido advertida desde 2019, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación y Zona Bananera.

Las hostilidades enfrentan a dos bandas herederas del paramilitarismo, el ‘clan del Golfo’ y ‘los Pachenca’, que se disputan el control de la producción y el transporte de droga en la región. Las sucesivas desmovilizaciones, primero de las autodefensas y luego de las Farc, poco contribuyeron a erradicar el narcotráfico en esta parte del país, asolada desde hace décadas por una guerra que amaina por momentos, pero que siempre regresa.



Hacía semanas que los lugareños presentían que algo iba a pasar. Los disparos finalmente estallaron el Viernes Santo. Estruendos de mortero y de fusil desde lo alto de la montaña. Súbitamente, los pobladores de la vereda La Secreta, del área rural de Ciénaga, se encontraron en medio del fuego cruzado. Debieron abandonar a toda prisa sus casas, cultivos y negocios, algunos en ropa interior. Era eso o no amanecer vivos, una historia que ya conocían. En 1998, una columna paramilitar masacró a alrededor de 20 personas en la zona. La mayoría de los sobrevivientes no regresaron hasta 2006.



Además de los desplazamientos, los combates han dejado un número de muertos que no ha sido precisado por las autoridades.



El Ejército se ha comprometido a recuperar el orden público y, entre tanto, la alcaldía de Ciénaga hace lo posible para atender a los desplazados. Pero la situación es crítica y la municipalidad está desbordada por la cantidad de personas que llegan buscando refugio. El Gobierno nacional tiene la obligación de complementar cuanto antes esos esfuerzos locales con un despliegue contundente de Fuerza Pública y ayuda humanitaria.



EDITORIAL

