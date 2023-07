Ellas nos representan

Hoy debe ser un día especial para el deporte nacional. Y debe ser motivo de orgullo para la mujer colombiana y para nuestro país en general. A las 9 p. m., hora nuestra, debuta la Selección Colombia femenina en el estadio Allianz, de Sídney, frente a Corea del Sur, en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda.

Una cita como esta, en la que participan 32 selecciones, demuestra, inicialmente, cómo cada día más ellas eligen el fútbol como pasión deportiva y opción de vida. Cómo ellas juegan mejor cada vez, conquistan hinchada y llenan escenarios. Un dato no menor es que el pasado mundial, en Francia, fue visto por más de 1.100 millones de personas, a través de los diversos medios tecnológicos.

Hay buen fútbol, pues allí participan las llamadas potencias, como Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, Alemania, España, Países Bajos, Canadá, con larga tradición, con unas ligas bien formadas, salarios más justos y con todo el apoyo necesario del Estado y las federaciones.

Y allí están, contra viento y marea nuestras mujeres colombianas, junto con Brasil y Argentina como las únicas selecciones representantes de Suramérica. Eso ya produce orgullo y esperanza. Y desde luego, hay que confiar en que las nuestras, un equipo de mejor talla, esta vez más maduro, con futbolistas con experiencia en torneos del exterior y con recorrido en la selección. Y claro, con esa garra indómita y ese amor por la camiseta tricolor que siempre han demostrado.

Podrían llegar mejor preparadas. Pero desafortunadamente nuestra Liga Femenina es incipiente; de un lado, por falta de patrocinio, de otro, por la escasa voluntad de la dirigencia, y no menos por ese viejo machismo al que no ha sido posible sacarle tarjeta roja definitiva en nuestra sociedad. No se ha podido lograr que sea de un año. Aunque, siendo justos, la mayoría de equipos profesionales tienen otro femenino. El ideal es que sea de igual a igual, de la mano del Ministerio del Deporte, con salarios dignos, pues ellas también llenan estadios, pero, sobre todo, tienen los mismos derechos.

Sirva, entonces, la cita mundialista de Australia- Nueva Zelanda no solo para volver a congregarnos como país y como sociedad, que es una especie de “milagro” que hacen las selecciones de fútbol, para respaldar y hacer fuerza por nuestras compatriotas, sino para reflexionar sobre el papel de la mujer en todos los niveles de la vida y cómo aún esa brecha de género sigue siendo un enorme hueco en la cancha social, no obstante ciertos avances que no podemos desconocer. Ellas continúan ganando menos por igual trabajo. Según cifras del Dane, en 2022 las diferencias salariales aún se mantenían en 6,3 %. Es decir, si un hombre gana 100 pesos, por igual trabajo ellas ganan 93,7. ¿Por qué? Por la sinrazón.

Y sirva el verlas a ellas en nuestra representación para exigir que se las respete siempre, con la camiseta que lleven, sea la de la ama de casa, empleada, deportista, militar, novia, esposa... Las cifras de atropellos son una vergüenza. Si hay un “juego limpio, señores” que se debe exigir todos los días es ante la mujer.

Suerte a nuestras mundialistas.

EDITORIAL

