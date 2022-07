El nuevo Congreso

En un marco que lastimosamente terminó empañado por actitudes que van en contra de lo que se espera del Parlamento, el miércoles pasado fueron instaladas las sesiones del nuevo Congreso de la República por el presidente Iván Duque.

Es verdad que cada comienzo de cuatrienio trae consigo expectativas y novedades, pero es cierto también que para esta ocasión son varios los factores que confluyen y permiten hablar de un grado de expectativa mayor. Dichas razones saltan a la vista: 60 por ciento de sus integrantes estrenan curul y, entre ellos, muchas caras nuevas de orígenes muy diversos, desde los pueblos indígenas hasta las redes sociales, a lo que se suma el que por primera vez se ha conformado una coalición de gobierno de diversos sectores en la que predominan los liderazgos de centroizquierda e izquierda. Por último, pero no menos relevante, está la intención del nuevo gobierno, el primero de izquierda en la historia de Colombia, de adelantar profundas reformas en frentes que tocan directamente la cotidianidad de todos los colombianos. Es una expectativa que va acompañada de una tarea cada vez más urgente: la de reconquistar la confianza de la ciudadanía, algo necesario para esta rama del poder, pero también para nuestra democracia, a la que poco bien le hace contar con instituciones tan importantes que generan tanta animadversión. Basta recordar que la imagen negativa del Legislativo en los últimos años ha rondado siempre el 80 por ciento, según lo muestra el registro histórico de la encuesta bimestral de la firma Invamer. El leve repunte que tuvo en la última entrega de este estudio de opinión tiene que ser el llamado a romper la tendencia.



En este sentido, que esta realidad cambie, como todos esperamos, dependerá de la manera como senadores y representantes encaren el mencionado desafío de tramitar iniciativas que traen consigo cambios de gran calado, a través de la disposición al diálogo y el consenso, según lo que ha venido anunciando no solo el presidente electo, Gustavo Petro, sino también los ministros y altos funcionarios que ya ha designado. Y aquí hay que ser enfáticos en que lo visto el miércoles no es el mejor presagio. Preocupa. No hay antecedentes, al menos en las décadas más recientes, de un hecho así en el que las muestras de descontento –legítimas en una democracia en la que suelen ser usuales los disensos– llegaron al extremo de dificultar que el jefe del Ejecutivo pronunciara su discurso.



La trascendencia de reformas como las que están ya en ciernes –desde la tributaria hasta la que busca transformar la Policía– obliga a que su discusión se dé en un ambiente muy diferente. Uno en el que prime el respeto para que así todas las voces sean escuchadas. Un contexto en el que la deliberación tome el lugar de la confrontación. Debates en los que el norte sea la conciliación, nunca la imposición, que no repliquen las dinámicas de las redes sociales en las que a la contradicción se responde con cancelación. Lo ocurrido el miércoles en la instalación, que sea la oportunidad para comentarlo, es justamente lo contrario de lo que se espera de un Congreso que quiere transformar su imagen demostrando que es el espacio idóneo para incubar los cambios que van a mejorar la vida de la gente. De ahí que estas deliberaciones deban darse siempre de cara a la ciudadanía, con trámites legislativos caracterizados por su transparencia.



En consonancia con lo anterior, es bueno advertir lo nocivas que pueden terminar resultando para el Legislativo y para la misma democracia prácticas que, como la aprobación a través del célebre pupitrazo, si bien no están proscritas, sí han sido reconocidas desde siempre por ir en contravía del debate de altura que se espera de los proyectos. Y al contrario: serían vistos como muy positivos todos los pasos que se den para modificar aspectos del quehacer legislativo que causan rechazo –las más de las veces comprensible– en la opinión y cuya eliminación o modificación ha sido misión imposible cada vez que algún senador o representante lo ha intentado. Cualquier reforma que les dé solidez a los partidos, que ayude a ponerles barreras a las malas prácticas por todos conocidas y que conduzca a que los parlamentarios rindan más y mejores cuentas de su gestión es deseable. La ciudadanía también espera que aspectos como el tiempo de descanso de los parlamentarios e, incluso, su remuneración sean examinados con miradas capaces de ver más allá de los propios intereses.



Ha querido el destino que coincida un momento crítico del Congreso en términos de su imagen con un cambio de gobierno que lo obligará a exigirse al máximo. Es, sin duda, una oportunidad única para que consiga reivindicarse, para bien de la democracia. Y para ello, el camino que deberán recorrer sus integrantes no es ningún misterio: es el que marcan el rigor, la transparencia y el respeto por el individuo y las instituciones. Es decir, el apego a los valores democráticos.



