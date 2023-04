Pilas con la extorsión

El testimonio se escucha cada vez más en Bogotá. Aquel que da cuenta de la llegada a cualquier barrio de un grupo de personas asegurando pertenecer a alguna organización cuyo nombre inspira temor, y que se instaló –a las malas por lo general– en una casa y desde allí han comenzado a ser el azote del sector, sobre todo a través de la extorsión.

El informe publicado ayer por este diario demuestra que este fenómeno de grupos delincuenciales que amenazan a comerciantes y residentes con hacerles daño si no acceden a sus pretensiones es real y viene creciendo. Lo hacen de forma directa, con una llamada telefónica y, cada vez más, valiéndose de las redes sociales por las que envían imágenes de armas para hacer más cruda la intimidación.

Las cifras en poder de las autoridades muestran un aumento moderado: 3,9 % si se compara la cifra del primer trimestre de este año con la del de 2022. Aun así, hay consenso entre los expertos respecto a que el subregistro de esta conducta delictiva es enorme. Algunos, como el ex secretario de Seguridad de la capital Hugo Acero, se atreven a afirmar que no más del 1 % de los casos se denuncian.

El hecho es muy preocupante. Se tiene registro de diferentes modalidades. Están desde las más violentas y, por llamarlas de alguna manera, reales, en las que es claro que quienes extorsionan tienen los medios y la intención hacer daño en caso de no recibir la suma requerida, hasta aquellas que a través de llamadas intentan engañar a las personas haciéndose pasar por familiares que necesitan dinero. Como bien se sabe, muchas de estas llamadas se hacen desde las cárceles, donde no ha sido posible ejercer control. Mención aparte merece la extorsión, práctica también cada vez más extendida en la que los delincuentes acceden a material o información privada y exigen dinero a cambio de no revelarla.

Y no es un fenómeno aislado. En ciudades como Barranquilla está en auge, afectando duramente a tenderos y transportadores. En estos renglones hemos dicho también cómo este es el verdadero tormento que los grupos armados ejercen sobre la ciudadanía en las zonas bajo su control. Allí, el comercio de los bienes básicos por lo general incluye un porcentaje para los ilegales. Eso se presenta también, como decíamos, en numerosos barrios de las principales ciudades. Existen casos como el de Medellín, donde es de tan vieja data la extorsión ejercida por los llamados combos que esta se ha normalizado al punto de invisibilizarse, pero no por ello deja de ser un agobio y, desde luego, inaceptable.

Contra este fenómeno, el llamado siempre será a denunciar y a hacer lo que no se ha hecho en frentes como el bloqueo de señal en las cárceles. Para que esta invitación sea efectiva, tan importante como las campañas es fortalecer la confianza y entender a fondo el fenómeno a fin de saber cómo contrarrestarlo. A la par con el desmantelamiento de las bandas, sean o no sucursales del ‘Tren de Aragua’ o el ‘clan del Golfo’, debe darse un trabajo en los barrios, para el caso de las ciudades, que permita a la gente tener la certeza de que las autoridades están ahí para acompañar y defender su vida, honra y bienes. En todo caso, hay que atacar este delito en todos los frentes.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com