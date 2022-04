Soberanía a salvo

Diez años después del recordado fallo de la Corte Internacional de Justicia, que redefinió los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, una nueva decisión de este tribunal en respuesta a una demanda nicaragüense y a una contrademanda colombiana tuvo al país expectante esta semana.

El fallo se conoció, como estaba previsto, el jueves en la madrugada de Colombia y puso fin a numerosas especulaciones, sin mayor fundamento, que venían circulando. Una lectura inicial de lo dicho por el Tribunal dio pie a que desde varias orillas se considerara lo decidido por la Corte una derrota para los intereses nacionales. Sobre todo si se hace énfasis en cómo La Haya instó a Colombia a “cesar de inmediato” las violaciones de la soberanía del país de Daniel Ortega, a partir de la valoración de 16 incidentes –de más de 50 presentados por Managua– entre embarcaciones de ese país e integrantes de nuestra Armada que fueron aceptados por el tribunal como evidencia.



Sin demeritar las implicaciones de lo que el fallo contiene al respecto ni lo que en esta materia toca a Colombia, una lectura más aguda de este permite coincidir con el equipo de abogados a cargo de la estrategia jurídica colombiana en que a la hora de un balance más amplio y una interpretación más a fondo, el país salió bien librado en lo práctico. Y esta es una buena noticia.



Lo es por varias razones. La primera, porque se disipa la preocupación que había con respecto a que una decisión en otro sentido de la Corte impidiera que la Armada siguiera llevando a cabo sus cada vez más necesarias labores de vigilancia y control del tráfico de drogas, como es su obligación en virtud, entre otros, de los tratados firmados por el país, y más a sabiendas de que este es un corredor de uso frecuente para los traficantes. Los magistrados reconocieron la libertad de navegación en la zona, y Colombia mantuvo la integridad de su soberanía sobre el archipiélago.



En segundo lugar, hay que destacar que la Corte, en palabras de Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia en La Haya, “no dijo que Colombia haya incumplido el fallo del 2012, y esto es crucial”. Ello está ligado al hecho de que si bien el Tribunal sí determinó que el país, en las 16 situaciones en cuestión, en efecto violó el derecho internacional, de estos hechos no surgieron consecuencias para Colombia diferentes al llamado de atención. No se instó al país a llevar a cabo modificaciones de su ordenamiento legal ni se le ordenó el pago de indemnizaciones, como pretendía Nicaragua. Tampoco accedió La Haya a mantener su jurisdicción para continuar conociendo el estado del proceso, que era otra pretensión de la contraparte colombiana.



Se debe subrayar también que si bien la sentencia le pide al país que le haga ajustes al decreto de 2013 que estableció la zona contigua integral, se preservan los derechos económicos de Colombia en tanto dicha zona, tras las modificaciones, no supere las 24 millas.



Mención aparte merece lo que atañe a la comunidad raizal del archipiélago, sin duda la que con más expectativa aguardaba el pronunciamiento, porque lo que de aquí se derive afecta directamente su cotidianidad. Por eso la participación activa que esta tuvo a través del Raizal Team en todo el proceso, lo que desde las islas ha sido reconocido y valorado.

En tiempos de aguas turbulentas en la política, la defensa de la soberanía en esta zona debe ser un punto de unión de todas las voces, máxime de las de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño FACEBOOK

TWITTER

Al respecto se puede calificar como positivo el que la Corte haya reconocido a esta comunidad, aunque no haya ido más allá con el reconocimiento de unos derechos concretos de origen ancestral. Con todo, persiste cierta incertidumbre, pues si bien sus embarcaciones pesqueras podrán navegar las aguas entre los cayos y las islas, la tranquilidad de poder pescar en aguas que no hagan parte del mar territorial o de la zona contigua dependerá de que se concrete la exhortación de la Corte a que ambos países lleguen a un acuerdo que establezca reglas claras. Habida cuenta, como lo señaló el presidente Iván Duque, del talante cada vez más autoritario y apartado del Estado de derecho del gobierno de Daniel Ortega, esta tarea se anuncia compleja.



Pero por el bien de esta comunidad hay que ser claros en la necesidad de persistir y agotar todos los medios. Se trata de por lo menos 900 pescadores artesanales que están a la espera de un decreto del Gobierno en el que se aterrice lo establecido en el fallo y les dé mayores luces sobre cómo desempeñar la actividad de la que derivan su sustento.



En tiempos de aguas turbulentas en la política, la defensa de la soberanía colombiana en esta zona, que no excluye el cumplimiento –dentro de los tiempos y parámetros de nuestro propio orden constitucional– de lo determinado por el tribunal, debe ser un punto de unión de todas las voces, máxime de las de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto, sin olvidar que aún está pendiente una decisión crucial respecto a la pretensión nicaragüense sobre la plataforma continental y la cual debe ser enfrentada como un propósito de Estado más allá de quien llegue al solio de Bolívar.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com