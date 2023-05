Acción bárbara

Escozor y contundente rechazo generó en el país la noticia del asesinato, cometido el pasado 17 de mayo, de cuatro jóvenes indígenas, tres de ellos menores de edad, por integrantes del frente ‘Carolina Ramírez’, aliado del denominado ‘Estado Mayor Central’ (EMC) de las disidencias de las Farc. Huyendo tras un intento de reclutamiento forzado, los cuatro jóvenes, del pueblo murui, fueron vilmente ajusticiados luego de haber sido retenidos tras un intento fallido por escapar de las garras de los criminales.

Ante un hecho tan bárbaro, que no ha sido el único y que, además, evidencia que estos grupos armados no han cesado el reclutamiento de menores de edad, conducta proscrita por el Derecho Internacional Humanitario, el presidente Gustavo Petro no tuvo más remedio que ordenar el fin del cese del fuego con el EMC. En virtud de esta medida, la Fuerza Pública deberá reanudar todas las operaciones militares ofensivas contra esta organización criminal.

La decisión del Presidente es oportuna. Hay que ser muy claros en que la mano tendida del Gobierno no puede ser confundida con debilidad y en que, como se ha repetido, la voluntad de paz se alimenta con hechos. Entre ellos, abandonar conductas tan graves y con implicaciones tan serias como el reclutamiento de menores. Y si este proceder ya era de por sí execrable, qué decir de la decisión de quitarles la vida a estas cuatro personas. Aquí se puede añadir que lo que pudo haber obtenido el Gobierno en el marco de la negociación, con esta decisión quedó de cierta forma en riesgo con la manera como se le comunicó al EMC. El mensaje del comisionado de Paz, Danilo Rueda, careció de la firmeza con la que una determinación así debe ser informada a la contraparte, sobre todo a la luz de la barbarie que la motivó y de la indignación que generó.

De igual forma, hay que decir que cada vez se hace más evidente la necesidad, la urgencia, de contar con los protocolos que diversas voces han pedido para que otros ceses del fuego se desarrollen con reglas más claras y consigan rendir frutos en términos de alivios para la población civil y creación de un clima de distensión que facilite las eventuales negociaciones. Con lo anterior claro, hay que llamar a que los habitantes de las zonas más afectadas por la influencia del frente ‘Carolina Ramírez’ respalden a su Fuerza Pública, a la vez que a esta le corresponde redoblar sus acciones de inteligencia y adelantar un replanteamiento integral de su estrategia para garantizar el paso a la acción solicitado por el mandatario.

Tal coyuntura obliga a cerrar filas en torno al Estado y a su ejercicio legítimo de la autoridad en función de la seguridad y tranquilidad de todos. De cara al anhelo de paz, que sigue estando latente, las disidencias, en particular este frente, desde luego deben recapacitar y, con acciones más que con palabras, dar urgentes señales de que es real su intención de entrar en un proceso de negociación. Esa puerta, reiteramos, depende de gestos claros, sin dilaciones. Por último, corresponde hacer votos para que los demás diálogos en marcha den pronto señales de que van por buen camino, sin que esto implique, como tanto preocupa, que el Estado baje la guardia y descuide la seguridad en los territorios.

EDITORIAL

