El sábado 14 de mayo de 2022, hace solo nueve días, un trastornado de 18 años entró a un pacífico supermercado en Búfalo, Nueva York, con el propósito de convertirse en otro asesino en masa. Llevó a cabo el plan que había estado rumiando, en privado y en público, durante meses. No dudó. Disparó contra 13 personas –y asesinó a 10 inocentes– que estaban haciendo sus compras en aquel lugar, Tops, reconocido como un oasis de la ciudad. Pronto fue capturado y entregado a la justicia. Pronto fue claro que no se trataba de un hecho aislado, sino de una horrenda manifestación de la popularización del racismo de estos años.

El presidente Biden se refirió al hecho como un acto “de un solitario armado para la guerra e invadido por el odio”. Pero lo cierto es que, como lo prueban las numerosas publicaciones que el asesino dejó en internet, empezando por sus mapas del supermercado y terminando con su transmisión en vivo y en directo de la masacre, cada día es más claro que no estamos ante un hecho aislado, una explosión de locura nada más, sino ante una peligrosísima normalización del “supremacismo blanco” y sus misiones de pesadilla.



Si algo ha sido de lamentar, en el mundo de las redes, es el modo en que el extremismo y la paranoia han encontrado refugio. No obstante los esfuerzos de las autoridades norteamericanas, la teoría conspirativa del “gran remplazo” –que empezó en las ultraderechas europeas, aterradas por la llegada de otras razas, y encontró adeptos en los fundamentalistas blancos de Estados Unidos– ha ido creando redes de personas dispuestas a todo con tal de detener la prosperidad de los afroamericanos, los latinos y los asiáticos.



Hace nueve días, un muchacho asesinó a sangre fría a 10 personas porque no eran de su raza: resulta fundamental, en un mundo que parece haberse habituado a noticias como esa, pasar la voz de semejante horror hasta que sea claro que se trata de un problema estructural que debe ser tomado por los cuernos.



EDITORIAL

