El giro de Biden

Fue un giro inesperado, una sorpresa de esas que no se dan a menudo en la política internacional, pero que terminan siendo inevitables para sacudir un ‘statu quo’ que no lograba cumplir su cometido o cuyo agotamiento hacía que las políticas se hicieran insostenibles, en medio del escenario geopolítico disruptivo que plantea la guerra en Ucrania.

Estados Unidos anunció un tímido ‘deshielo’ –si así se lo puede llamar– en sus relaciones con Venezuela y Cuba para dejar atrás cinco años de máxima presión e intentar así una aproximación diplomática diferente. En el caso de Caracas, se trata de otorgar una licencia limitada a la petrolera Chevron para que negocie posibles actividades futuras. No es una ruptura del embargo petrolero vigente desde el 2019, pero sí el comienzo de lo que los venezolanos esperan sea el levantamiento de las sanciones que minan su capacidad de exportar y buscar crudo. No es un gesto sin contraprestación: deberá haber avances concretos en los diálogos entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, suspendidos en octubre del año pasado por estos últimos en retaliación por la extradición, desde Cabo Verde, de Álex Saab, un empresario colombiano señalado de ser el testaferro del gobernante venezolano. Washington ha dicho que se trata de una medida tomada a petición del presidente (e), Juan Guaidó, para superar la crisis democrática, económica y humanitaria que vive el país.



Pero quizás no sea solo eso. Washington tuvo que poner en la balanza su necesidad de aislar diplomáticamente a Rusia tras su invasión de Ucrania y restarle influencia regional en uno de los países claves por su riqueza energética; o seguir con la política de sanciones que a la luz de lo sucedido no han logrado la caída de Maduro ni tampoco una salida democrática. El alto precio de los combustibles en EE. UU. y la elevada inflación son una daga en el cuello de Biden.

El escenario regional también jugó un papel clave con miras a la realización, del 6 al 10 de junio, de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles FACEBOOK

TWITTER

En cuanto a Cuba, en el Departamento de Estado se habla de pequeños ajustes o alivios a decisiones tomadas por el presidente Trump que permitirán el restablecimiento de vuelos comerciales a destinos diferentes a La Habana y de un programa de reunificación familiar, así como la eliminación del límite de mil dólares en envíos de remesas por trimestre.



El escenario regional también jugó un papel clave con miras a la realización, entre el 6 y el 10 de junio, de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, que aún está en riesgo por el rechazo de algunos a la no invitación de líderes considerados ‘no democráticos’. La Casa Blanca no quiere pasar un bochorno por el daño que su política hacia Cuba les hace a sus relaciones con Latinoamérica y se ha tomado muy en serio la amenaza del mexicano López Obrador –y de otros– de faltar si algún Estado es excluido, en un contexto en el que influyentes países de la región han virado a la izquierda.



Y ni hablar de la migración: cualquier medida que ayude a disminuir la intensa presión en la frontera sur, de cubanos y venezolanos, entre otros, será agradecida. Pero no todo son flores. El viernes, Washington confirmó a Cuba y Venezuela en la lista de Estados que “no cooperan totalmente” en la lucha antiterrorista. A toda zanahoria le llega su garrote.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com