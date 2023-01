Otro flagelo

Es realmente preocupante la situación de inseguridad que se vive en el transporte público colectivo intermunicipal de Bogotá y sus municipios aledaños. Un completo informe publicado la semana pasada por este diario contiene múltiples testimonios de usuarios que han sido víctimas de los delincuentes. La mayoría de relatos dan cuenta del mismo ‘modus operandi’: grupos de tres individuos con buena apariencia personal que se suben al vehículo como pasajeros para minutos después amenazar a los demás ocupantes con armas de fuego –incluso disparando al techo– con el fin de apoderarse de sus objetos de valor, sobre todo celulares.

La calle 80, la autopista Norte y la autopista Sur son las vías donde más reportes se han recibido. Son estos corredores por los que a diario se movilizan, en buses y colectivos, cientos de miles de personas que viven en municipios de la Sabana y deben desplazarse a Bogotá.

Por lo que revela el trabajo periodístico, es claro que no existe una respuesta articulada de las autoridades para responder a este flagelo. Es evidente también que muchas de las víctimas prefieren no denunciar, a tal punto que esta conducta criminal es inexistente para la Fiscalía.

Ambas cosas deben cambiar. Así como es necesario que las víctimas denuncien –lo que implica que este trámite no sea tan engorroso y en ocasiones traumático–, es fundamental un trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana y su similar de Cundinamarca para, en equipo, desarticular estas bandas. Algo tan indispensable como trabajar en vigilancia y prevención. Es inaceptable lo narrado por unas víctimas sobre la pasividad de un patrullero con el que se cruzaron tras un atraco y se escudó en no tener clara la jurisdicción para no actuar. Urge ir un paso adelante de los ladrones. Por ejemplo, lograr que las cámaras de las que ya disponen estos automotores sirvan para un control de las autoridades, ojalá en tiempo real.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com