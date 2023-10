Una jornada crucial

Tras el proceso electoral que le dio al hoy presidente Gustavo Petro el derecho de gobernar a Colombia, dentro de una semana tendrá lugar una nueva cita en las urnas, esta vez para elegir a las autoridades locales. En 7.215 puestos de votación ubicados en zona rural y en 5.608 dispuestos en centros urbanos, se elegirán 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles.

En medio de la implementación de un histórico acuerdo de paz, y bajo la batuta –por primera vez– de un mandatario de izquierda, esta contienda tiene la obligación de dar otro paso hacia una democracia más robusta, a pesar de los riesgos y las amenazas de rigor. Pero, por desgracia, la compleja situación del país en materia de inseguridad, polarización y desaceleración económica ha traído sobre las elecciones varios nubarrones que obligarán a las autoridades a exigirse al máximo; y a la gente, un sentido de responsabilidad superlativo a la hora de decidir su voto.

La amenaza más grave es resultado de los vacíos en la estrategia de seguridad del Gobierno, que han permitido que grupos armados ejerzan control real en varias zonas del país. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), “83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral”; así mismo, son 166 los que presentan “algún nivel de riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y de violencia”. A estas delicadas alertas se suman las de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con los registros de esta entidad, en los últimos meses han ocurrido 204 acciones violentas de grupos armados en el contexto electoral. Y más allá de las cifras, inquietan los reclamos del propio defensor, Carlos Camargo, respecto al poco eco que la alerta temprana por riesgo electoral tuvo, según afirmó, en el Gobierno.

No es el caso referirse a las particularidades de cada uno de estos episodios que alimentan las cifras de la MOE y la Defensoría, pero sí corresponde referirse a lo que tienen en común: actores armados que, a raíz de las nuevas dinámicas del conflicto, están interesados en consolidar su poder local y aprovechan estas elecciones para buscar que solo aquellos aspirantes que puedan estar bajo su órbita –por la razón que sea, presión o convicción– lleguen a los cargos públicos. Este propósito los lleva a intimidar a otros aspirantes, lo que incluye impedir que aquellos que no ceden a sus pretensiones hagan proselitismo.

Luego están otros peligros. Uno de ellos es el auge, que tristemente sigue, de las llamadas “microempresas electorales”, aquellas candidaturas que violan los topes fijados por la ley, recibiendo cuantiosos apoyos de origen opaco –formal e informal– para después retribuirles a los financiadores su inversión con contratos, favorecimientos de todo tipo y nombramientos. No es un buen indicador tampoco la pugnacidad extrema en algunas contiendas, que ha llevado a los aspirantes a confrontaciones abiertas en las que se intercambian duros señalamientos que terminan en mutuas denuncias por injuria y calumnia. Actitud con la cual traspasan la raya que indica dónde acaba el necesario contrapunteo de ideas y comienza su deterioro, caracterizado por los insultos y ataques personales.

También se ha ido muy lejos en materia de participación en política de funcionarios de todo nivel. Para nada ayuda a la integridad del proceso que sean tantas y tan frecuentes las declaraciones, así como las filtraciones que dejan muy claro que quienes ocupan esos cargos tienen aspirantes de su predilección. La norma es precisa en que les corresponde ser imparciales, sin ambages, sin matices.

Como se puede ver, abundan los factores de riesgo de cara al domingo próximo. Amenazas que de ninguna manera pueden frenar a las autoridades e instituciones en su deber de asegurar que en este momento crucial de la historia el derecho al voto, pilar de la democracia, no solo se garantice plenamente sino que sea un camino para fortalecer este sistema de gobierno en una coyuntura que harto lo requiere.

Y hay que ser claros en que ningún acuerdo parcial con grupos armados puede traducirse en impedimentos para que la gente vote por el candidato de su predilección. Trasladar un puesto o, en caso extremo, optar por no instalarlo tienen que ser recursos a los cuales apelar únicamente en situaciones realmente extremas y excepcionales. No sobra, por último, recordar lo que le corresponde a la ciudadanía: de nada sirven estos esfuerzos si los votantes no actúan de forma ética y responsable.

La semana final de las elecciones es la última oportunidad para ajustar lo que haya que ajustar en materia de garantías. El gobierno tiene un enorme desafío y por el bien de todos lo deseable es que se emplee a fondo para disipar las sombras en aquellas zonas donde hay alertas probadas. No existe otro camino posible cuando se trata de fortalecer la democracia.

