Cierre de gestión

Hace parte de la tradición democrática del país que la instalación, cada cuatro años, de un nuevo Congreso sirva también como escenario para que el presidente saliente haga un balance de su gestión.

El discurso de este miércoles de Iván Duque en el Capitolio no fue ajeno a dicha costumbre. Una intervención cuyo marco fue también un adelanto de la nueva realidad política del Legislativo. Esto en relación con el pulso de abucheos y aplausos que enfrentó a oposición con oficialismo, el cual contribuyó más al desorden que a la necesaria disposición de escucharse unos a otros con formas a la altura de este recinto. En lo que concierne a la intervención del mandatario saliente, su principal y oportuno llamado, hecho de forma vehemente, fue a salvaguardar los valores democráticos que nutren la libertad y el orden, aludiendo al lema del escudo patrio. La independencia de las instituciones, como afirmó acertadamente, es fundamental en este propósito.



Las palabras de Duque fueron, como se esperaba, un recorrido por las principales ejecutorias de su administración, lo que incluyó recordar asimismo los vientos en contra que tuvo que enfrentar, en particular la pandemia de covid-19 y el auge de la migración de ciudadanos venezolanos hacia nuestro país. Al primero se refirió como el “reto más grande que haya enfrentado presidente alguno”, y destacó que hoy Colombia sea, según el Ranking Bloomberg de Resiliencia al Covid, el país que mejor manejo le dio a la pandemia en América Latina. Sobre el segundo, sin dejar de advertir que su causa es “la otra pandemia”, la de las “dictaduras que quiebran las libertades y traen desesperanza”, recordó que la política migratoria de su mandato ha sido ejemplo para el mundo, lo cual está a estas alturas fuera de discusión, además de ser fuente de esperanza para más de 1,2 millones de venezolanos y venezolanas.

Siguiendo con los logros, Duque no dejó de mencionar el buen desempeño que ha tenido la economía en el último trecho de su mandato, que incluye, según sostuvo, la recuperación del 100 por ciento de los puestos de trabajo perdidos a causa del confinamiento obligatorio y una cifra de crecimiento que este año rondará el 6,5 por ciento. Las políticas de subsidios a la población más vulnerable, de gratuidad en la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, así como lo hecho para derrotar el hambre y la desnutrición, también hicieron parte de lo que Duque presentó como éxitos de su gobierno. Mención aparte merecen los muy valiosos hitos alcanzados en materia de transición energética, como los 2.800 megavatios de capacidad de generación instalada a partir de fuentes limpias. Se debe reseñar igualmente la referencia del mandatario al narcotráfico como principal amenaza que persiste no solo para la democracia, sino también para la población y la biodiversidad. Así mismo, lo manifestado en materia de orden público. En particular, los duros golpes dados a las disidencias y a los grupos armados ilegales.



En este campo, como en tantos otros, son innumerables los retos que persisten y que encontrará el nuevo gobierno. Y para superarlos, la voluntad de construir soluciones más allá de las diferencias ideológicas expresada por el presidente que se despide –quien le deseó éxitos a la administración entrante de Gustavo Petro–, en el entendido de que el propósito común es Colombia, bien puede incluirse entre los legados que deja su gestión.



