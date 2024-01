En busca de la confianza

Terminó el viernes en Davos la reunión del Foro Económico Mundial, que se celebra desde hace más de medio siglo en el corazón de los Alpes suizos. De nuevo, el evento demostró su poder de convocatoria al congregar a unos 2.800 delegados, además de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, junto a las cabezas de las principales entidades multilaterales.

El lema de la cita era ‘Reconstruir la confianza’, algo que suena como un llamado urgente. Basta con mirar la marcha del planeta para entender que la fragmentación entre diferentes bloques de naciones viene en aumento, al igual que las tensiones de orden geopolítico. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea calificó la coyuntura actual como la más seria de las últimas décadas. Porque graves acontecimientos como la invasión de Rusia a Ucrania o la campaña israelí para acabar con el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza pueden desembocar en un deterioro adicional. Fuera de lo anterior, Estados Unidos y China atraviesan una pésima época en sus relaciones diplomáticas y comerciales, a lo cual se suman las dudas sobre las intenciones de Pekín frente a Taiwán. La lista de angustias no estaría completa sin el nombre de Donald Trump, quien podría regresar a la Casa Blanca con su aislacionismo.

Si bien en el frente económico las noticias son más alentadoras, pues los pronósticos que hablaron hace un año sobre una mezcla de recesión y alta inflación no se cumplieron, todavía es demasiado pronto para cantar victoria. Cualquier suceso súbito, como un salto de los precios del petróleo, podría dar al traste con la recuperación y darle un nuevo aire a la carestía. Por otra parte, en el frente ambiental el mensaje no fue del todo favorable. Sin desconocer que la inversión en fuentes de energía no contaminantes ha subido mucho, el calentamiento global sigue su marcha. Las temperaturas promedio en 2023 fueron las más altas desde finales del siglo XIX, cuando empezó el seguimiento constante de registros.

Entre los temas nuevos, el que más atención recibió acabó siendo la inteligencia artificial generativa, que, para sus defensores, viene con la promesa de impulsar la productividad laboral y el crecimiento económico. No obstante, también hay riesgos como la eventual pérdida de empleos o la diseminación de información falsa con propósitos políticos o criminales.

A pesar de ser descrito como algo elitista, la verdad es que no hay nada que se le parezca al cónclave de Davos, en donde se encuentran bajo un solo espacio líderes políticos, empresarios, académicos y organizaciones no gubernamentales con el fin de identificar no solo los problemas comunes, sino posibles soluciones en espacios de diálogo que hoy clama la humanidad.

No estar ausente de semejante ejercicio es importante para cualquier país. En tal sentido, se debe calificar como positivo que hayan asistido varios colombianos, comenzando por el Presidente de la República y algunos de sus ministros. Tal como lo señaló el cubrimiento periodístico hecho por este diario, Gustavo Petro tuvo una buena figuración al estar presente en varios paneles. Tiene razón al criticar el desgaste sin victoria de la guerra contra la droga o decir que se ha hecho muy poco en el mundo para asegurar la supervivencia de la Amazonia, ante lo cual propuso fórmulas audaces.

Palmadas en la espalda y aplausos de ciertos sectores no justifican el enorme precio que se pagaría por renunciar a la autosuficiencia energética FACEBOOK

TWITTER

Hecho el reconocimiento, es de esperar que escuchar otras voces le haya servido para darse cuenta de que Colombia no puede convertirse en única víctima, al hacer de manera unilateral sacrificios que la comunidad internacional no acompaña. Palmadas en la espalda y aplausos de ciertos sectores no justifican el enorme precio que se pagaría por renunciar a la autosuficiencia energética y acabar con la primera fuente de recursos fiscales y externos, como son los hidrocarburos.

Aunque los viajes oficiales siempre causan polémica, la ida al Foro Económico Mundial vale la pena. Para comenzar, porque permite profundizar el conocimiento y contrastar posiciones con expertos de múltiples disciplinas y diferentes latitudes. No menos claves son los contactos personales con los representantes de otros gobiernos, al igual que con las cabezas de las firmas multinacionales más reconocidas o con potenciales inversionistas. Tales objetivos se pueden alcanzar de distintas formas. En la presente oportunidad creó una gran polémica la decisión de ProColombia de alquilar un espacio para destacar la imagen del país en la que –durante unos pocos días al año– es descrita como la calle más costosa del mundo. En respuesta las redes sociales hicieron su agosto al cuestionar el costo de la estrategia de promoción, lo cual es legítimo, pero sin que ello conduzca a que tales esfuerzos dejen de hacerse.

Así las cosas, con yipao o no, hay que seguir asistiendo a Davos. En el entretanto, no está de más que el propósito de reconstruir la confianza también aplique en nuestro ámbito interno. Si tal cosa sucediera, solo con eso la ida a los Alpes suizos estaría más que justificada.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com