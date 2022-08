Prioridades en seguridad

Las primeras dos semanas del nuevo gobierno estuvieron marcadas por la discusión en torno a la reforma tributaria ya radicada, y con mensaje de urgencia, ante el Congreso. Fue solo luego del anuncio de la nueva cúpula militar, hecho esta semana, cuando el tema de la seguridad y el orden público pasó a un primer plano. El hecho que trajo a colación el asunto fue el anuncio del relevo en la comandancia de las cuatro fuerzas, que incluyó un remezón de generales –52 en total–, sobre todo en la Policía. Determinación que, si bien es consecuencia de una decisión que el presidente Gustavo Petro ha tomado en uso de sus facultades, ha generado comprensible inquietud. Esto a la luz del recorrido que tenían varios de los oficiales que pasarán a retiro, en especial en materia de inteligencia.

Inteligencia necesaria e incluso fundamental para hacerle frente al accionar de los grupos armados ilegales, que hoy constituyen, sin lugar a dudas, el principal desafío para la seguridad de la gente en Colombia. Son bandas dedicadas a todo tipo de delitos, no solo el tráfico de estupefacientes, también la extorsión, que es el principal agobio de la ciudadanía, tal y como se ha visto por estos días en Barranquilla, donde los transportadores han tenido que suspender actividades en protesta por el aumento de este delito. Se trata de verdaderas organizaciones multicrimen, tal y como se refirió a ellas el mandatario el viernes durante la ceremonia de transmisión de mando de la Policía. Aquí el Presidente fue claro en que el accionar del Estado contra ellas no puede limitarse a lo militar, sino que debe extenderse, con razón, a otras esferas, para bloquear sus movimientos financieros.



Pero no solo a través de los cobros extorsivos o del mismo ‘gota a gota’ estos grupos azotan a la gente. Lo que viene ocurriendo en las últimas semanas en el Cauca y el nordeste antioqueño, en donde miles de personas han tenido que dejar sus hogares para no quedar en medio del fuego cruzado, da cuenta de cómo siguen siendo grupos con aspiraciones de control territorial y con cantidades importantes de hombres armados, desplegados sobre todo en zonas de cultivos y en corredores estratégicos. En este frente es importante que el Ejecutivo aclare cuáles son sus metas en relación con los narcocultivos y la producción de coca a corto y mediano plazo, así como sus objetivos de erradicación. Sin una táctica cuantificable en esta materia se abren riesgos que favorecen las economías criminales.



Frente a esta compleja realidad, el Gobierno ha dado puntadas de una estrategia que marca distancia de la de su antecesor. Según lo que ha trascendido, esta se enfocaría menos en los logros concretos –incautaciones, capturas, desmantelamiento de laboratorios, por poner tres ejemplos– y más en las acciones que permitan proteger la integridad de las poblaciones vulnerables. Una apuesta sobre la que es conveniente mayor claridad para evitar mensajes confusos que afecten la iniciativa necesaria de los organismos de seguridad contra los delincuentes. Como consecuencia de este giro, otros cambios se producirían, entre ellos el de la participación de representantes de las comunidades en riesgo en los consejos de seguridad.

No hay manera más efectiva de proteger a la gente que mediante una presencia integral del Estado, que incluye como elemento central una eficaz provisión de los servicios de justicia y seguridad FACEBOOK

TWITTER

El poner el acento de la estrategia en ese aspecto y en la prevención es un enfoque que, de cara al dramático panorama en cuanto a líderes sociales asesinados, responde a un reclamo de varios sectores que el Gobierno ha querido escuchar. Ahora bien, reconocer esto no impide advertir sobre la necesidad de que tal manera de abordar el problema del crimen organizado se complemente con otras estrategias. En tal sentido, son oportunas las recomendaciones que Human Rights Watch le hizo llegar al Presidente a propósito de su intención de concretar una “paz total” con todos los actores armados. La prevención es fundamental, pero solo si hace parte de un abordaje integral que incluya acciones ofensivas y un uso eficaz de la inteligencia para desvertebrar las estructuras criminales y sus redes de financiamiento.



Cualquier paso que se dé en la senda de la negociación debe partir de la certeza de que quienes abandonan el delito no dejarán herederos y que sus víctimas tendrán la seguridad de que no habrá impunidad. Aquí vale la recomendación de HRW en el sentido de ponderar si hay casos en los que negociar es la forma más eficiente de asegurar los derechos de las víctimas en relación con “la aplicación de la ley o, cuando corresponda, las operaciones militares realizadas en el marco del Derecho Internacional Humanitario”.



Todo esfuerzo por traer alivio a quienes viven bajo el azote de los grupos armados obligatoriamente tiene que partir de la premisa de que los factores estructurales que hoy permiten su existencia quedarán desactivados. Con el fin de cuidar a la gente, siempre será necesaria una táctica con metas claras que promueva la ofensiva contundente de la Policía, las Fuerzas Militares y la justicia, la cual bien puede ir de la mano con otras estrategias destinadas a proteger al ciudadano mediante la presencia integral del Estado.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com