Motos y siniestros

Hace apenas un lustro se hablaba de la posibilidad de que en el futuro inmediato el número de motocicletas en Bogotá llegaría a 600.000. Pero se estaba lejos de lo que ocurriría después a lo largo y ancho del territorio nacional con el auge de estos aparatos. Y la capital no fue la excepción: la ciudad alcanzará este año el millón de motos y superará el número de carros en sus calles.

La Fundación Ciudad Humana acaba de concluir un estudio que revela el dramático crecimiento de este sector. Desde el año 2010 ya son más las motos que los vehículos en el ámbito nacional. Colombia es el noveno mercado más grande para esta industria, por encima de EE. UU., y solo en el 2022 se registraron en el país 804.193 nuevas motocicletas.

La misma fundación revela que el 61 por ciento del parque automotor nacional está conformado por motocicletas, esto es, 10,9 millones de vehículos de este tipo. Colombia va camino de convertirse en un país de motos, como Vietnam, China, Indonesia o Tailandia, donde la movilidad en estos vehículos está entre el 70 y el 95 por ciento.

En Bogotá y Cundinamarca, particularmente, el fenómeno es similar. Con un agravante: hay un mercado alrededor de la matrícula de motos que esconde la realidad sobre el número de ellas en la capital. El año pasado, por ejemplo, se estimaban en 510.000 las que rodaban por la ciudad, es decir, las mismas que hace un lustro. Pero, como decíamos al comienzo, este año pasarán del millón.

Lo preocupante no es el auge de las motos. Bien es sabido que gracias a estos vehículos, miles de familias derivan su sustento diario. Lo realmente grave de esta especie de tsunami de dos ruedas que se ha apoderado de vías nacionales y locales es que en paralelo han crecido los incidentes y el número de muertes. Y no ha sido posible detener semejante tragedia.

De acuerdo con Ciudad Humana, en el último cuarto de siglo se han registrado 166.413 muertes en siniestros viales, esto es, una media de 6.400 cada año o 17,5 al día. La escalofriante cifra indica que cerca del 82 por ciento de las víctimas fatales en incidentes de tránsito son motociclistas. Una tragedia que debe conmover al país.

Para el caso de Bogotá y la región, en los últimos diez años se han producido 7.223 muertes en incidentes viales, de las cuales 5.443 corresponden a la capital, con un promedio de 553 fatalidades por año. De este número, al menos 1.700 correspondían a motociclistas.

Las acciones emprendidas por las autoridades nacionales y locales ante este delicado asunto siguen quedándose cortas. La venta de motos continúa descontrolada. Y las víctimas que deja a su paso podrían seguir aumentando si no se toman medidas urgentes, como incrementar campañas que inviten a hacer un uso seguro de estos vehículos. Y, por supuesto, es necesario insistir en medidas para que los motociclistas entiendan que los operativos, el pago de seguros o, incluso, el cobro de peajes y demás no dan espera. Eso debería entenderlo el gremio, y para ello resultará fundamental el papel que cumpla el nuevo concejal motero elegido en Bogotá. De lo contrario, el país seguirá asistiendo impávido a una tragedia que enluta a más de 8.000 familias cada año. Y eso no puede seguir pasando inadvertido.

