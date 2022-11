De vuelta a la mesa

La reactivación de los diálogos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) volvió a ser noticia esta semana. Después de que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, dijo en su momento que las negociaciones se reanudarían en Caracas la próxima semana, comenzaron a conocerse los nombres de las delegaciones de lado y lado. Como ya se ha dicho, este nuevo intento por lograr la desmovilización de esta organización guerrillera debe ser apoyado, como es el caso con cualquier propósito de silenciar fusiles y por esta vía lograr que la gente que hoy vive bajo la zozobra del accionar de los grupos armados pueda vivir en paz, para lo cual se debe garantizar justicia, reparación y no repetición.

Por parte del Gobierno, se supo que el equipo será liderado por el exintegrante del M-19 Otty Patiño y que de él harán parte también, entre otros, los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, el líder campesino Alberto Castillo, el antropólogo y también líder campesino del Catatumbo Horacio Guerrero, junto con Olga Lucía Silva. Luego se conoció que al equipo se sumará el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. En lo que concierne a la guerrilla, trascendió una lista de 17 miembros –a los que se les suspenderán las órdenes de captura– en la que aparecen nombres como los de Nicolás Rodríguez, alias Gabino, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Aureliano Carbonell’.

Mención aparte merece la propuesta de incluir a la cabeza del gremio ganadero, José Félix Lafaurie. Se trata de un hecho positivo y una iniciativa audaz del presidente Gustavo Petro que hay que valorar. Lo mismo se aplica para la respuesta positiva del dirigente gremial de asumir ese reto con responsabilidad. Su llegada al grupo de negociadores le dará a este una necesaria cuota de pluralismo a las voces, pues, a juzgar por los perfiles que se han conocido, es claro que estos representan una visión del país y sus problemas.

Así las cosas, urge recordarle, exigirle, al Eln que se haga notar con gestos claros e inequívocos que demuestren que su voluntad de paz es sólida y real. Del lado estatal, se han dado pasos en este sentido; y para que el proceso sea revestido de confianza ciudadana –ingrediente indispensable–, todavía hace falta que esta organización con actos, mucho más que con palabras, deje claro que le está apostando a la paz. En este orden de ideas, se necesitan mucho más que las ambiguas declaraciones que esta semana dio alias Antonio García en las que pidió que la Fuerza Pública no atacara las instalaciones de su organización –queda abierta la pregunta sobre a qué se refería puntualmente– para que a cambio sus hombres no atacaran las del Ejército y las demás fuerzas. Lo dicho por García no contribuye a un contexto en el que las declaratorias de cese del fuego, sin ambages ni asteriscos y por iniciativa del Comando Central, son lo que se necesita para que se pueda hablar de pasos sólidos hacia la paz.

Hay que retomar también la cuestión de Venezuela, país que va a desempeñar un rol crucial en la mesa como garante y sede. Debe honrar esta designación con un proceder íntegro y transparente. Los ojos en una negociación de paz no suelen estar puestos sobre los países que acompañan, pero aquí la situación es diferente, dada la demostrada cercanía que existe entre el régimen de Maduro y la guerrilla colombiana. Esto se produce sobre todo en la agobiada zona fronteriza, desde donde sus habitantes siguen con expectativa y esperanza esta reanudación de las conversaciones. Y para que estas traigan el alivio que esta zona exige, es clave que el Gobierno venezolano se ciña al papel que le corresponde a un país garante.

En estas semanas previas conviene también recordar el lugar central que deben tener las víctimas. En tal sentido, sería un error desaprovechar el andamiaje que ya tiene el país en materia de justicia transicional, levantado tras el acuerdo con las Farc. Lo recomendable de cara a una deseable desmovilización del Eln sería que en esta tarea se aprendiera de los errores del proceso que se ha adelantado con los excombatientes de las Farc, entre ellos la demora en conocer condenas por parte de la JEP.

Por último, hay que mencionar el hecho de que esta negociación se dará bajo unas reglas y en un contexto muy diferente a la que se dio con las Farc. La posibilidad de acuerdos parciales con puntos para ejecutar y el que el Eln hoy se mueva en territorios en disputa con varios grupos armados más suponen un desafío enorme que obliga a que cada paso se dé con pies de plomo. Con todo, esta reanudación de la negociación abre una puerta de esperanza a la cual hay que concederle la oportunidad de avanzar, sin perder de vista que es el Eln el principal llamado a comprender el alto costo que implicaría para el país una nueva frustración.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com