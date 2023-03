La hidra de las drogas

“El mundo está cambiando, Mark... hasta las drogas están cambiando”, le dice Diane a su pareja en una célebre escena del filme de culto de 1996 ‘Trainspotting’. El Edimburgo de la época salía de una epidemia de consumo de heroína y se adentraba en la era del éxtasis y las drogas sintéticas.

Casi treinta años después, el uso y abuso de sustancias psicoactivas no ha parado de mutar, con repercusiones profundas para Colombia, uno de los países más involucrados en su comercio internacional. Cualquier novedad en el mercado de las drogas, en particular de la cocaína, tiene el potencial de impactar para bien o para mal las realidades políticas, económicas y de seguridad de nuestro país.

Un resumen del rumbo actual del narcotráfico fue presentado por la organización InSight Crime, que publicó varias conclusiones derivadas del último informe internacional sobre narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En síntesis, el narcotráfico es un delito en proceso de transformación.

“La producción de cocaína” se está expandiendo “lentamente” a nuevos países, dice el informe, con dos que preocupan al Departamento de Estado en particular: Venezuela y Honduras. Las rutas de los traficantes hoy se valen de nuevas escalas para llegar a su destino: las Antillas Holandesas, la República Dominicana y el norte de Brasil. Se destaca, así mismo, el crecimiento que han tenido los laboratorios de drogas sintéticas mexicanos, donde se produce el peligroso fentanilo, que se ha convertido en un problema de salud pública en EE. UU.

En lo relativo a la cocaína, que tanto impacta a Colombia, estas transformaciones apuntan más a una fragmentación del mercado que a una reducción. El último ‘Informe mundial sobre cocaína’, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, advierte de aumentos “drásticos” en la disponibilidad y demanda del estupefaciente. Organizaciones criminales de todo el mundo se han especializado en diversos eslabones de la cadena productiva, desde el cultivo hasta la logística. Con un factor agravante: el aumento de la productividad de la hoja de coca, que hoy rinde más clorhidrato de cocaína por hectárea sembrada.

Aunque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo en días recientes que “la cocaína ya no es un problema tan prioritario”, para EE. UU., la complejidad de las transformaciones del mercado implica que Colombia no puede bajar la guardia ante el que ha sido uno de los principales factores de corrupción y violencia. Además, en escenarios de sobreproducción de cocaína, las bandas criminales suelen enfilar sus baterías a expandir el mercado interno con nefastas consecuencias. Todo porque el narcotráfico no desaparece, sino que se especializa y sofistica.

Debemos insistir en una política integral, coordinada internacionalmente, que incluya la erradicación y la interdicción, pero sin descuidar la reducción del consumo, que fomente alternativas productivas para los cultivadores y que comprometa a los países a revisar el marco legal alrededor del uso de las drogas. Esta sigue siendo la única estrategia viable contra una hidra a la que, como al monstruo mitológico, le nacen dos cabezas por cada una que se le cercena.

