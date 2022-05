La pobreza cede

La semana pasada, dos informes del Dane actualizaron la fotografía del estado de la pobreza en Colombia. Se trata del reporte de la pobreza monetaria y extrema y del Indicador de Pobreza Multidimensional (IPM), que miden los ingresos de los colombianos y sus condiciones de vida. Tras el grave choque del covid tanto en las actividades económicas como en la situación social del país, este panorama estadístico es crucial para entender si la senda de recuperación es la adecuada.

Según el Dane, la pobreza cedió en el 2021 en sintonía con la reactivación de la economía. La incidencia de la pobreza monetaria se redujo del 42,5 por ciento, en el año en que se inició la pandemia, a 39,3 por ciento. Esto se traduce en más de 1,4 millones de personas que salieron de esta condición socioeconómica el año pasado. En el caso de la pobreza extrema, la tasa registrada es de 12,2 por ciento: una reducción de 2,9 puntos porcentuales o alrededor de 1,3 millones de colombianos.



En cuanto a la pobreza multidimensional, la disminución fue de 2,1 puntos porcentuales frente a la de 2020 y registró un 16 por ciento, esto es, casi un millón de colombianos menos. Este nivel no solo es menor que el registrado antes de la pandemia en 2019, sino el más bajo calculado desde 2010. Cabe destacar que el regreso presencial de los niños, niñas y adolescentes a las aulas se constituyó en un factor crucial para estos resultados.



Si bien la pobreza por ingresos no se ha recuperado del todo en comparación con la de la prepandemia –la crisis la disparó 6,8 puntos porcentuales en 2020–, una reducción de 3,2 puntos en un año refleja una tendencia positiva a profundizar. Si bien falta mucho trecho por recorrer para regresar a la senda de antes del covid-19, la combinación de la reactivación económica, la recuperación de millones de puestos de trabajo y el despliegue de transferencias monetarias ha mejorado las condiciones sociales de millones de compatriotas.

Este panorama ratifica que la política social y de lucha contra la pobreza más efectiva es el crecimiento económico con equidad y con empleo. Sin desconocer la contribución de los subsidios gubernamentales –que según cálculos del Dane mitigaron en 3,6 puntos porcentuales la tasa de pobreza monetaria nacional–, fueron las decisiones de contratación y el optimismo hacia el futuro de empresas y micronegocios los que brindaron a millones de personas la oportunidad de retornar al trabajo y a la generación de ingresos.



No obstante, los retos que vienen para las estrategias antipobreza no son pocos ni sencillos. Sigue siendo preocupante que 19,6 millones de colombianos estén en la franja de pobreza monetaria (al cierre del 2021), es decir que su ingreso per cápita no alcanza los 354.031 pesos. Antes de la pandemia esa cifra estaba en 17,4 millones. Es prioritario complementar el coctel de crecimiento, empleos y equidad con acciones específicas para la población rural, las mujeres y las regiones y ciudades más rezagadas. En el caso del campo, la pobreza monetaria aumentó en 1,7 puntos y demanda una revisión sobre el impacto de las transferencias.



Además, la disparada de la inflación sigue carcomiendo la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables y elevando sus reclamos. Indudablemente, la reducción de la pobreza debe constituir la principal prioridad para el debate electoral y el próximo gobierno.



