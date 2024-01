Cuidar el turismo

El pasado 29 de diciembre llegó al país, según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el turista extranjero número 5’500.000. El hecho fue calificado por esa cartera como histórico, dado que se trata de una cifra récord y que supera la meta del Gobierno, que era de 5’200.000.

Es un dato plausible. Confirma que este importante renglón de la economía está tomando velocidad de crucero, que trae vientos favorables del pasado, pero, sin duda, significa que los esfuerzos de esta administración en uno de sus temas bandera están dando resultados, como lo explicó el viceministro de Turismo, Arturo Bravo.



Es buena noticia no solo porque, ‘Colombia, el país de la belleza’, está siendo visto con mejores ojos en el mundo, especialmente en Estados Unidos, sino porque la llamada industria sin chimeneas es uno de los renglones claves de la economía, cuya cadena emplea numerosa mano de obra en todos los niveles. Es muy positivo que se incrementen los cruceros que toquen nuestras costas y que más aerolíneas comerciales surquen nuestros cielos.



Pero hay que cuidar el árbol de los buenos frutos. Estos esfuerzos no pueden ser manchados por algunos inescrupulosos que abusan de la confianza de los turistas, como viene ocurriendo en Cartagena. Caso puntual el de una visitante canadiense a quien le cobraron 18’000.000 de pesos por un recorrido en coche, que costaba 100.000 pesos, a través de cobros en su tarjeta de crédito. Lo grave, lo inaceptable, es que los millonarios abusos vienen sucediendo con frecuencia. Siete millones por dos limonadas, por ejemplo.



Esas minorías no representan a una gran fuerza empresarial que trabaja honestamente, pero sí terminan afectando grandes esfuerzos de país. Por eso, los nuevos alcaldes –en coordinación con el Gobierno central y con las autoridades judiciales– deben hacer todo lo que esté a su alcance en busca de cuidar este sector en ascenso.



EDITORIAL

